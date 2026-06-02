Dünya alarmda! El Nino sıcakları kasım ayına kadar kavuracak

Dünya genelinde sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açan El Nino hava olayı yeniden kapıda. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan güncel hava sıcaklıkları tahmini raporu, önümüzdeki aylarda küresel sıcaklık ve yağış modellerinde yaşanacak radikal değişimlere dair kritik veriler ortaya koydu.

WMO'DAN 2026 EL NİNO TAHMİNİ: AŞIRI HAVA OLAYLARI RİSKİ ARTIYOR

WMO'nun yayımladığı yeni rapora göre, Tropikal Pasifik bölgesinde alışılmadık derecede ısınan okyanus sularının etkisiyle El Nino koşulları hızla gelişiyor. Raporda, Haziran-Ağustos 2026 döneminde bir El Nino olayının başlama ihtimalinin yüzde 80 olduğu vurgulandı.

Küresel iklim dengelerini değiştirecek bu durumun kalıcılığına da dikkat çekilen raporda, "Bu hava olayının en az kasım ayına kadar devam etme olasılığı yüzde 90'a yakın veya bu oranın üzerinde seyrediyor. El Nino'nun zirve gücü ve tam zamanlaması konusunda bazı belirsizlikler bulunsa da, çoğu tahmin modeli bu etkinin en azından orta düzeyde ve muhtemel olarak güçlü bir seviyede yaşanacağını gösteriyor" ifadelerine yer verildi. Gelecek aylarda aşırı hava olayları riskinin artacağı objektif bir şekilde gözler önüne serildi.

PASİFİK OKYANUSU'NDA ISI REZERVUARI OLUŞTU: SICAKLIKLAR 6 DERECE ÜZERİNDE

Hava olayının arka planındaki okyanus verileri de raporda detaylandırıldı. Nisan ayının sonundan mayıs ayının ortasına kadar olan süreçte, Orta ve Doğu Ekvator Pasifik bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının El Nino'yu tetikleyecek eşik değerlerine yaklaştığı saptandı.

Uzmanlar, bu artan yüzey sıcaklığı anomalilerinin, Tropikal Pasifik'te normalin çok üzerinde seyreden sıcak yüzey altı koşullarından beslendiğini belirtiyor. Bölgedeki sıcaklıkların ortalamanın 6 derece üzerinde seyrettiği kaydedilirken, bu durumun gözlemlenen yüzey ısınmasına büyük katkı sağlayan önemli bir "ısı rezervuarı" oluşturduğunun altı çizildi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN ACİL İKLİM UYARISI: "ATEŞE BENZİN DÖKECEK"

Raporda görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaklaşan tehlikeye karşı uluslararası topluma çağrıda bulundu. Guterres, "El Nino önümüzdeki aylarda yüzde 90 olasılıkla kapımıza dayanıyor. Dünya bunu acil bir iklim uyarısı olarak ele almalı," diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

El Nino koşullarının halihazırda ısınan bir dünyanın ateşine adeta benzin dökeceğini belirten Guterres, "Etkiler daha da sert vuracak, çok daha uzağa yayılacak ve yıkıcı bir hızla sınırları aşacaktır" uyarısında bulundu. BM Genel Sekreteri, bu tabloya karşı tek etkili çözümün "eşit iklim eylemi" olduğunu belirterek; fosil yakıtlara olan bağımlılığın sona erdirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin hızlandırılması, iklim krizine karşı en savunmasız kesimlerin korunması ve herkes için erken uyarı sistemlerinin acilen devreye sokulması gerektiğini ifade etti.

WMO GENEL SEKRETERİ SAULO: ŞİDDETLİ KURAKLIK VE SICAK HAVA DALGALARINA HAZIR OLUN

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo ise potansiyel olarak çok güçlü bir El Nino hava olayına karşı hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizdi. Sistemin hem kara parçalarında hem de okyanuslarda yaratacağı etkilere değinen Saulo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"El Nino, küresel çapta kuraklığı ve şiddetli yağışları daha da şiddetlendirecek; hem karada hem de okyanusta sıcak hava dalgaları riskini belirgin şekilde artıracaktır. Unutulmamalıdır ki, 2023-24 döneminde yaşanan son El Nino, kayıtlar tarihindeki en güçlü 5 El Nino olayından biriydi ve 2024 yılında tanık olduğumuz rekor küresel sıcaklıkların yaşanmasında başrol oynadı."

EL NİNO VE LA NİNA NEDİR? DÜNYAYI NASIL ETKİLİYOR?

İklim raporlarında sıkça adı geçen El Nino hava olayı, temel olarak Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen ve öncelikle okyanusa kıyısı olan bölgelerde, ardından da tüm dünya genelinde belirgin bir sıcaklık artışına neden olan bir iklim olgusudur.

El Nino'nun tam tersi etkilere sahip olan La Nina hava olayı ise dünya geneli için daha soğuk hava koşulları anlamına gelmektedir. Küresel iklim sisteminde, bu iki zıt hava olayı arasındaki geçiş dönemlerinde ise "nötr" olarak adlandırılan doğal hava koşulları hüküm sürmektedir.