'Süper El Nino' uyarısı: İzmir’i tarihi yağışlar bekliyor

Bahar mevsiminin son günlerinde Ege Bölgesi genelinde etkili olmaya devam eden yoğun sağanak yağışlar, İzmir’in su kaynaklarında uzun süredir yaşanan endişeli bekleyişi tamamen tersine çevirdi. Kentte aralıklarla süren kuvvetli yağışlar, içme suyu ihtiyacını karşılayan hayati barajlardaki doluluk oranlarını hızla yukarı taşımaya devam ediyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İZSU) paylaştığı son veriler, su güvenliği açısından kent tarihinin en rahatlatıcı tablolarından birini ortaya koydu. Ciddi kuraklık riskinin ardından gelen bu sürekli yağış dalgası, su rezervlerini son yılların en yüksek seviyelerine ulaştırdı.

TAHTALI VE GÖRDES BARAJLARINDA BÜYÜK TOPARLANMA

Kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 15’e kadar gerileyen doluluk oranı, mayıs ayı itibarıyla yüzde 54,59 seviyesine ulaştı. Baraj havzasında biriken toplam su miktarı 176 milyon 296 bin metreküpe ulaşırken, bu miktarın tamamının kullanılabilir durumda olduğu açıklandı.

Bir dönem kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Gördes Barajı’nda da benzer bir mucize yaşandı. Ocak ayında kritik seviyelerin altına inen barajın doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 41,36’ya yükseldi.

Uzmanlar, hem bahar yağışlarının sürmesi hem de havzalardaki mevcut su birikimi sayesinde İzmir’in yaklaşık 2 yıllık su ihtiyacının karşılanabilecek kapasiteye ulaştığını belirtiyor.

İZMİR BARAJLARINDA 18 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLULUK ORANLARI (İZSU VERİLERİ)

Tahtalı Barajı: %54,59

Balçova Barajı: %94,94

Ürkmez Barajı: %97,55

Gördes Barajı: %41,36

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %76,38

2026 İÇİN "SÜPER EL NİNO" UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelere göre 2026 yılı, su rezervleri açısından tarihi bir dönüm noktası olmaya aday görünüyor. TÜBA Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Süper El Nino" etkisiyle önümüzdeki sonbahar döneminde son 80 yılın en şiddetli yağışlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Tahtalı Barajı’nın 1996 yılında hizmete girmesinden bu yana ilk kez su seviyesinin yıl başından itibaren her gün düzenli olarak arttığını belirten Prof. Dr. Yaşar, toprağın suya tamamen doyması nedeniyle yağan her yağmurun doğrudan baraj gölüne ulaştığını ifade etti.

Yaşar, barajdaki günlük doluluk artışının bazı dönemlerde yüzde 4 seviyesine kadar çıktığını vurguladı.

STRATEJİK SU YÖNETİMİ VURGUSU YAPILDI

Barajlardaki bu sevindirici ve olumlu tabloya rağmen uzmanlar, kalıcı çözüm için doğru su yönetimi politikalarının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Doğan Yaşar, yaşanan krizlerin temelinde yalnızca su yetersizliğinin değil, planlama ve koordinasyon eksikliğinin de bulunduğunu belirterek İzmir’in geleceği için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini hatırlattı. Bu kapsamda Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan suyun tarımsal sulamada değerlendirilmesi, yeraltı su rezervlerinin sıkı şekilde denetlenmesi ve mevcut su kaynaklarının verimli biçimde dağıtılması gerektiği ifade edildi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun, barajın toplam depolama kapasitesine göre ne kadarını doldurduğunu gösteren bir ölçüdür. Genellikle yüzde (%) ile ifade edilir ve su kaynaklarının güncel durumunu değerlendirmek için kullanılır.

Bu oran, içme suyu temini, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretimi gibi alanlarda planlama yapılmasına yardımcı olur. Doluluk seviyesinin düşmesi kuraklık ihtimalini artırırken, yüksek seviyelere ulaşması ise taşkın riski ve su yönetimi açısından dikkatli olunması gerektiğini gösterir. Özellikle büyük şehirlerde suyun verimli kullanımı için bu veri düzenli olarak izlenir. (DHA)