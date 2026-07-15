Dünden beri durdurulamayan orman yangını! Muğla'da 1120 kişi tahliye edildi

Muğla, peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kent genelinde aynı gün çıkan 6 yangından 5'i ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınırken, Milas ilçesindeki yangına müdahale dünden beri aralıksız devam ediyor. Bölgede yerleşim yerlerini korumak amacıyla kapsamlı tedbirler alındı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Yangın, Milas'ın Bozbük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 17.00 sıralarında başladı. Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar ve düşük nem nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, hava koşullarının yangının büyümesinde belirleyici olduğunu belirterek çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü ifade etti.

1120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbirler artırıldı. Vali Akbıyık, herhangi bir can kaybı ya da olumsuzluk yaşanmaması için bir otel ile bir tatil sitesinin tahliye edildiğini açıkladı.

Tahliyeler kapsamında otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 kişi olmak üzere toplam bin 120 vatandaş güvenli alanlara nakledildi

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangını kontrol altına almak amacıyla müdahaleler sürüyor. Gündüz saatlerinde 12 helikopter ve 8 yangın söndürme uçağı havadan müdahale ederken, karada 62 arazöz, 29 su tankeri, iş makineleri, TOMA'lar, ambulanslar ve toplam 517 personel görev yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, jandarma, emniyet, belediyeler, UMKE, DSİ ve diğer kurumların koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Milas'taki yangının çıkış sebebine ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor. Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

5 YANGINDAN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Muğla'nın diğer ilçelerinde çıkan yangınlarda ise ekipler başarılı sonuç aldı. Kavaklıdere ilçesi Kurucuova Mahallesi yakınlarında çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ortaca'nın Gölbaşı Mahallesi'ndeki orman yangını da 2 helikopter ve kara ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, bu yangınların çıkış nedenleriyle ilgili incelemeler devam ediyor.