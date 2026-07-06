Düğünde tüfekli dehşet: 1 ölü 6 yaralı

Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonunda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesi üzerine bir şüpheli tarafından tüfekle ateş açıldı.

DÜĞÜN SALONUNDA TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Düğün salonunda başlayan tartışma, taraflar arasında kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle rastgele ateş edildi. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI, 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin G., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, salonda ve çevrede delil toplama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

(AA)