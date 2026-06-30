Düğünde maganda kurşunu: 17 yaşındaki genci yaralayan muhtar tutuklandı!
Düğünlerdeki maganda kurşunları hala tartışılırken acı haber Konya'dan geldi. Havaya ateş açan muhtar 17 yaşındaki genci bacağından yaraladı. Olay öncesi damadın yanında silah sıktığı anlar kameraya yansıyan muhtar tutuklandı.
Türkiye'de her yıl onlarca insanın hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına yol açan "maganda kurşunu" olayları ve düğünlerde silah sıkma alışkanlığının yarattığı tehlikeler tartışılırken, bu kez üzücü haberin adresi Konya oldu.
MUHTARIN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUN GENCİ YARALADI
Olay, pazar günü Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Bahçeşehir Mahallesi'ndeki bir düğünde meydana geldi. Düğüne katılan Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek, tabancasıyla havaya ateş açmak istedi.
Ancak muhtarın silahından çıkan kurşun, o sırada düğünde davetli olarak bulunan 17 yaşındaki genç Halil İbrahim Edizer’in bacağına isabet etti.
YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI
Muhtarın ateşlemesi sonucu bacağından yaralanan Halil İbrahim Edizer için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine düğün yerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan genç, burada tedavi altına alındı.
MAHALLE MUHTARI TUTUKLANDI
Olayın ardından polis ekipleri Yeşiltekke Mahallesi Muhtarı Ali Ayçiçek’i gözaltına aldı. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan muhtar, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ayçiçek cezaevine gönderildi.
Düğünlerde açılan silahlar yüzünden yaşanan bu son olay, maganda kurşunlarına karşı daha kalıcı önlemler alınması gerektiği yönündeki tartışmaları bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı.
OLAY ÖNCESİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Muhtar Ali Ayçiçek’in olaydan kısa bir süre önce damadın hemen yanında durarak tabancasını ateşlediği anlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)