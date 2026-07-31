Düğünde 5 dakikalık eğlencenin faturası ağır oldu

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde yer alan 17'nci Cadde, Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34'üncü Cadde'de ilerleyen bir düğün konvoyu, yolu trafiğe kapattı. Trafik akışını engelleyerek genel güvenliği hiçe sayan sürücülerin bu anlara ait görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

KAMERALARDAN TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını detaylı bir şekilde inceleyen güvenlik güçleri, trafiği tehlikeye düşüren 7 aracın plakasını kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda, kuralları hiçe sayarak yolları kapatan araç sürücülerinin kimlikleri belirlendi ve yasal işlem süreci başlatıldı.

7 SÜRÜCÜYE CEZA

Kimlikleri tespit edilen 7 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca para cezası ve trafikten men cezası uygulandı. Sürücülere toplamda 695 bin 862 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca olaya karışan ve trafiği tehlikeye atan tüm araçlar 60 gün boyunca trafikten menedildi. (DHA)