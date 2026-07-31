Yataklarından deprem oluyor diye fırladılar! Gerçek bambaşka çıktı

Kağıthane Osmanpaşa Mahallesi Çınar Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yürütülen yıkım çalışmaları sırasında iddiaya göre, yıkım işlemini gerçekleştiren bir iş makinesi, inşaatın hemen bitişiğinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katındaki balkona çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle balkonun büyük bir kısmı inşaat alanına doğru çökerken, ihbar üzerine bölgeye hızla itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Sabah erken saatlerde evinde uyuduğu sırada büyük bir gürültüyle irkildiğini belirten daire sakini Burak Eşcan, yaşadıkları paniği ve dehşet anlarını anlattı. Sesin şiddetiyle ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini ifade eden Eşcan, "Sabah 08.30-09.00 civarı evimizde uyurken balkondan ses geldi. Biz önce çok aşırı bir ses duyup deprem oluyor zannettik. Daha sonra da arkada yapılan inşaattaki dozer kepçesi bizim balkona girdi ve balkonu içindeki eşyalarla beraber tamamen aşağıya indirdi. Balkonum direkt mutfağa bağlanıyordu. Şu an balkonumdan ya da odamdan baktığım zaman sadece uçurum görüyorum. Herhangi bir teras, balkon hiçbir şey görünmüyor" dedi.

MÜTEAHHİT FİRMADAN MAĞDURİYETİ GİDERME SÖZÜ

Olayın ardından bölgeye gelen belediye ekipleri hasarla ilgili resmi tutanak tutarken, müteahhit firma yetkilileri kendi inşaat çalışmalarına geçmeden önce 10-15 gün içerisinde gerekli mühendislik ve onarım işlemlerini yaparak ailenin mağduriyetini gidereceklerinin sözünü verdi. Eşcan "Biraz önce belediyeyle zabıta geldi. Durumu, mağduriyetimi anlattım. Karşı taraf mühendis göndereceklerini, 10-15 gün içerisinde mağduriyetimin giderileceğini söyledi; ama ben yine de kendilerinden şikayetçi oldum. Karakola ifademi verdim, olayın hızlanması için şikayetçi oldum. Çok mağdurum. Şimdi balkonumdan baktığım zaman artık aşağısı uçurum olduğu için olay çözülene kadar ben orada uyurken, yatarken kendimi güvende hissetmeyeceğim. O duvarlar da sağlam mı, işleri belli olmaz. Tekrar başlarlarsa, tekrar zarar verebilirler mi bilmiyorum.

En kısa zamanda çözülmesini istiyorum. Karşı müteahhitlerle, mühendislerle görüştük. "Biz sizi mağdur etmeyeceğiz. En kısa zamanda bu durumu çözüme kavuşturacağız. Öncelikle sizin işinizi halledeceğiz. Daha sonra da kendi inşaatımıza geçeceğiz." diye bir açıklama yaptılar; ama biz "Söz uçar yazı kalır" dedik. Biz yazılı olarak ifademizi aldık. Bakalım, bekliyoruz. Bundan sonra beklemeye geçtik. Balkon içerisinde kilerim vardı. Kilerde benim kışlık eşyalarım vardı. Gıda malzemesi vardı. Şu an manevi bir mağduriyetim var maddi olarak mağduriyetim giderilecek" diye konuştu. (DHA)