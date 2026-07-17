Dron gören ayının paniği kamerada! Yukarı baka baka koştu

Artvin’in kırsal kesiminde yiyecek arayan bir ayı, dron kamerasıyla görüntülendi. Dron kendisine yaklaştıkça pervane sesini duyan ayı, paniğe kapılarak hızla koşmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde zorlu kış şartlarının ardından kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için yaylalara ve köylere inmeye başladı. Artvin’in Ardanuç ilçesinde yiyecek arayan yetişkin bir bozayı, bölgede dronla çekim yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

DRON YAKLAŞINCA AYI KOŞMAYA BAŞLADI

Ayıyı daha net görüntülemek isteyen dron operatörü, cihazın irtifasını düşürüp hayvana yaklaştı. Dronun pervane sesini duyan ayı birden irkilerek panik içinde yukarı baka baka koşmaya başladı.

O anlar kameraya yansırken, yamaç boyunca hızla ilerleyen bozayı kısa süre sonra gözden kayboldu. (DHA)