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Halk TV Türkiye Dron gören ayının paniği kamerada! Yukarı baka baka koştu

Dron gören ayının paniği kamerada! Yukarı baka baka koştu

Artvin'de yiyecek arayan ayı, kendisine yaklaşan dronun pervane sesini duyunca paniğe kapıldı. Hızla kaçan ayının o anları dron kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Artvin’in kırsal kesiminde yiyecek arayan bir ayı, dron kamerasıyla görüntülendi. Dron kendisine yaklaştıkça pervane sesini duyan ayı, paniğe kapılarak hızla koşmaya başladı. O anlar kameraya yansıdı.

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde zorlu kış şartlarının ardından kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için yaylalara ve köylere inmeye başladı. Artvin’in Ardanuç ilçesinde yiyecek arayan yetişkin bir bozayı, bölgede dronla çekim yapan bir kişi tarafından görüntülendi.

Dron gören ayının paniği kamerada! Yukarı baka baka koştu - Resim : 1

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DRON YAKLAŞINCA AYI KOŞMAYA BAŞLADI

Ayıyı daha net görüntülemek isteyen dron operatörü, cihazın irtifasını düşürüp hayvana yaklaştı. Dronun pervane sesini duyan ayı birden irkilerek panik içinde yukarı baka baka koşmaya başladı.

O anlar kameraya yansırken, yamaç boyunca hızla ilerleyen bozayı kısa süre sonra gözden kayboldu. (DHA)

Dron gören ayının paniği kamerada! Yukarı baka baka koştu - Resim : 3

Dron gören ayının paniği kamerada! Yukarı baka baka koştu - Resim : 4

Dron gören ayının paniği kamerada! Yukarı baka baka koştu - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Artvin Karadeniz
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