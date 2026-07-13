Drift yapan sürücüye ibretlik ceza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün kutlaması sırasında, bir sürücü otomobiliyle drift yapması sonucu trafik güvenliğini tehlikeye attı. Davul zurna eşliğinde gerçekleşen kutlamalar sırasında çevreyi rahatsız eden sürücünün drift anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paylaşımları ihbar kabul eden ekipler, görüntülerdeki aracın plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Kimliği belirlenen sürücüye, drift yapmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan dolayı toplam 156 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı araç, 2 ay süreyle trafikten menedildi. (DHA)