Dövülerek katledilmişti: Gazeteci Hakan Tosun'un dostlarından duruşma öncesi destek çağrısı
İstanbul'da dövülerek katledilen gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin dava 22 Eylül'de görülecek. Duruşma öncesinde öldürülen gazetecinin dostları adalet çağrısında bulundu.
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Gazeteci Hakan Tosun'un dostları, 22 Eylül'de görülecek duruşma öncesinde kamuoyuna çağrıda bulundu.
HAKAN TOSUN'UN DOSTLARINDAN ADALET ÇAĞRISI
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gazeteci Hakan Tosun, geçen yıl 10 Ekim'de evine dönerken dövülerek öldürülmüştü. Tosun'un ölümüne ilişkin davanın duruşması 22 Eylül'de görülecek.
Savcılığın, sanıkların haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği esas hakkındaki mütalaasının ardından, duruşma öncesinde katledilen gazetecinin dostlarından adalet çağrısı geldi.
KAMUYOUNA DESTEK ÇAĞRISI
Hakan Tosun'un sosyal medya hesabından yayımlanan videoda; "Hakan Tosun'a ne oldu?", "Hakan Tosun için adalet" ve "Gazeteci Cinayetleri Politiktir" yazılı dövizler taşıyan dostları, kamuoyunu 22 Eylül'de Bakırköy Adliyesi'ne çağırdı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi