Hakan Tosun'un katilleri suç makinesi çıktı: Birinin 6, diğerinin 12 suç kaydı var

ÖZEL - HALKTV.COM.TR - UMUT TAŞTAN

Gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin davada ikinci duruşma öncesinde tutuklu iki sanığın adli geçmişine ilişkin dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından olay günü hazırlanan bilgi notunda, sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'in çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi.

İKİNCİ DURUŞMA 8 TEMMUZ'DA

Gazeteci Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde darbedilerek öldürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan Abdurrahman Murat ile Adnan Şahin tutuklanırken, haklarında açılan davanın ilk duruşması 6 Mayıs 2026 tarihinde görüldü.

Gergin geçen ilk duruşmada sanıklar ve tanıklar dinlendi. Mahkeme, her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 8 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

ÖNCE YARALAMA SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Soruşturmanın ilk aşamasında şüpheliler hakkında "yaralama" suçundan fezleke hazırlandı. Ancak kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından savcılık değerlendirmesini değiştirdi. Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlenirken, iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

EMNİYETİN BİLGİ NOTUNDA SUÇ KAYITLARI YER ALDI

Davanın ikinci duruşmasına günler kala, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nın olay günü hazırladığı bilgi notundaki detaylar ortaya çıktı.

Notta her iki saldırganın suç kayıtları yer aldı. Bilgi notuna göre tutuklu sanık Abdurrahman Murat'ın toplam 6 ayrı suç kaydı bulunuyor.

Murat'ın geçmişte; Mala zarar verme, Kasten yaralama, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak, Ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma veya taşıma suçlarından işlem gördüğü belirtildi.

DİĞER SANIĞIN 12 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Bilgi notunda yer alan bilgilere göre diğer tutuklu sanık Adnan Şahin'in ise toplam 12 ayrı suç kaydı bulunuyor.

Şahin'in, Abdurrahman Murat'a isnat edilen bazı suçların yanı sıra; Kamu görevini usulsüz üstlenme, Tehdit, Hakaret, Görevi yaptırmamak için direnme, Evden hırsızlık, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da kaydı var.

Gazeteci Hakan Tosun'un öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması 8 Temmuz'da görülecek.

Mahkemenin, dosyaya giren yeni delil ve belgeleri de değerlendirmesi bekleniyor.