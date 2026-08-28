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Halk TV Türkiye Döviz bürosunu soymaya çalıştı bir şey alamadan kaçtı

Döviz bürosunu soymaya çalıştı bir şey alamadan kaçtı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir döviz bürosuna maskeli ve silahlı bir kişi tarafından soygun girişiminde bulunuldu. İş yeri sahibiyle arbede yaşayan şüpheli, hiçbir şey alamadan olay yerinden kaçtı.

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Döviz bürosunu soymaya çalıştı bir şey alamadan kaçtı

Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi'nde bulunan bir döviz bürosuna akşam saatlerinde maskeli ve silahlı bir kişi geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

ARBEDE VE KAÇIŞ

Soygun girişimi sırasında iş yeri sahibi Y.E., şüpheliye karşı direndi. İkili arasında yaşanan arbede sonucu şüpheli, herhangi bir para veya değerli eşya alamadan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Olayın yaşandığı sırada çevrede bulunan esnaflardan Deniz Demez, şüphelinin kendisine de silah doğrulttuğunu ancak yaşanan arbede sonucu hiçbir şey alamadan kaçtığını ifade etti.

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POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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