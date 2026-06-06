Dorukhan Büyükışık davasında 5 sanığın tutukluluğuna devam kararı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın davasında üçüncü duruşma gerçekleştirildi. İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 5'i tutuklu şantiye çalışanı, 8'i tutuksuz emniyet görevlisi olmak üzere toplam 13 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilerek duruşma 13 Ağustos'a ertelendi.

Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra Dorukhan Büyükışık'ın babası Ethem Büyükışık, annesi Nihal Büyükışık ve taraf avukatları katıldı. Celsede söz verilen tutuksuz sanık polis memurları suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Olay günü görevli olan polis memuru Fikret S., bölgeye ihbar üzerine gittiklerini, cesette kan olmadığını ve uzman olmamasına rağmen durumu şüpheli bulduğunu belirtti. Fikret S., olay yeri ve cinayet büro ekiplerinin kamera kayıtlarını izlemeye girdiğini, sonrasında kendisinin olay yerinden ayrıldığını ifade etti. Diğer polis memuru Musa E. ise olay yerinde genel bilgi topladıklarını, bölgeyi kamerayla çektiklerini ve bu süreçte baba Ethem Büyükışık'ın sürekli yanlarında olduğunu öne sürdü.

Polis memurlarının beyanları üzerine söz alan baba Ethem Büyükışık, olay günü cenazeye yaklaştırılmadığını vurgulayarak sanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Delilleri mahkemeye sunacaklarını belirten Büyükışık, tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Anne Nihal Büyükışık ise olayı bir "insanlık suçu" olarak nitelendirerek, görevini tam yaptığını savunan emniyet görevlilerine kamera kayıtlarının akıbetini sordu ve sorumluların en ağır cezayı almasını istedi. Savcılık mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 5 şantiye çalışanının tutukluluk hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmetti.

"YENİ İDDİANAMENİN MEVCUT DAVAYLA BİRLEŞTİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Duruşmanın ardından İzmir Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde 25 şüphelinin tutuklandığı yeni sürece dikkat çekti. Hazırlanacak yeni iddianamenin mevcut davayla birleştirileceğine inandıklarını belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE SON GELİŞMELER

Dorukhan Büyükışık'ın 13 Mayıs 2018'deki şüpheli ölümü ilk etapta "intihar" olarak değerlendirilmiş, ailenin hukuk mücadelesi sonucunda dosya yeniden açılmıştı. Soruşturma kapsamında 8 emniyet görevlisi hakkında "görevi kötüye kullanma", 5 şantiye çalışanı hakkında ise "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davalar daha sonra birleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan 4 kişilik özel ekibin soruşturmayı derinleştirmesiyle birlikte, 21 Mayıs'ta jandarma ekiplerince yeni bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda, aralarında mevcut davada yargılanan 13 sanığın da bulunduğu 26 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANKA)