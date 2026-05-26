Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 24'e yükseldi

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Büyükışık'ın 8 yıl önce İzmir'in Narlıdere ilçesinde ölü bulunduğu inşaatın firari sorumlusu şüpheli Yiğit Aykurt tutuklandı.

YURDA GİRER GİRMEZ YAKALANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında firari durumda olduğu değerlendirilen saha mühendisi ve inşaat sorumlusu Yiğit Aykurt, dün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

FİRARİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aykurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 24'E YÜKSELDİ

Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun 13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin dosyanın 8 yıl sonra yeniden açılmasıyla geçtiğimiz günlerde; Tanyer İnşaat firması ortakları Mehmet Münir Tanyer ve oğlu Mehmet Taylan Tanyer, dönemin Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, dönemin Narlıdere Karakol Amiri İsmail Köksal, Olay Yeri İnceleme Büro Amiri Atakan Kaçar ve Grup Amiri Komiser Hüseyin Vurucu'nun da bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı.

Aykurt'la birlikte soruşturma kapsamındaki tutuklu sayısı 24'e yükselirken hakkında gözaltı kararı bulunan diğer iki firarinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. (DHA)