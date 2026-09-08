Dört ilde organize suç operasyonu: 137 şüpheli hakkında işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dört ilde organize suç yapılanmalarına yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gürlek, “Vatandaşlarımızın huzurunu, emeğini ve alın terini hedef alan hiçbir suç yapılanmasına göz yummuyoruz!” dedi.

ANTALYA’DA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Antalya’daki operasyonda, önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazandığı belirlenen organize dolandırıcılık yapılanması hedef alındı.

Şüphelilerin, esnaf ve firmalardan ileri vadeli çeklerle milyonlarca liralık mal aldığı öne sürüldü. Malların, çeklerin vadesi gelmeden düşük fiyatlarla satıldığı tespit edildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP’TE 122 MİLYAR TL’LİK PARA HAREKETİ

Gaziantep’te, yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına çıkardıkları öne sürülen 33 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin hesaplarında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar TL’yi aşan para hareketi bulunduğu belirlendi. Soruşturma; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütülüyor.

İSTANBUL’DA 58 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

İstanbul’da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İZMİR'DE DEV OPERASYON

Gürlek’in açıklamasında İzmir’deki soruşturmaya ilişkin şunları ifade etti:

"İzmir’de ise; Belçika merkezli olarak yönetildiği ve uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına yönelik el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir."

DÖRT İLDE TOPLAM 137 ŞÜPHELİ

Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir’deki dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Gürlek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Soruşturmaları titizlikle yürüten Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile operasyonları sahada başarıyla icra eden Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdogan'ın liderliğinde devletimiz, vatandaşın hakkını ve huzurunu korumak için bütün kurumlarıyla sahadadır. Suç işleyen de suçtan kazanç sağlayan da hukuk önünde hesabını verecektir!”