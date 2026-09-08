122 milyar liralık kara para çarkı ifşa oldu! Yurtdışına böyle kaçırmışlar

Gaziantep merkezli üç ilde, yasa dışı yollarla getirilen dövizi kişi ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına aktardıkları öne sürülen 33 şüpheliye operasyon düzenlendi. 27 kişi gözaltına alındı, yaklaşık 50 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Gaziantep merkezli olarak yürütülen kaçak döviz soruşturması kapsamında üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 33 şüpheliden 27’si gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 8 Eylül saat 06.00’da 28 adrese baskın yapıldı.

Operasyon, Gaziantep’te 30, Bingöl’de bir ve Mardin’de iki şüpheliyi kapsadı. Soruşturma kapsamında 20’si Gaziantep’te, biri Mardin’de bulunan 21 şirket de incelemeye alındı.

122 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA HAREKETİ

Şüphelilerin, 2021-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri Gaziantep’teki kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına aktardıkları öne sürüldü.

MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilere ve şirketlere ait hesaplarda toplam 122 milyar 791 milyon 220 bin 128 liralık para hareketi bulunduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğünü açıkladı.

50 MİLYON LİRALIK TAŞINIR VE TAŞINMAZA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 49 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler ile soruşturma kapsamındaki şirketlere ait yaklaşık 50 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

GÖZALTINA ALINANLAR

Operasyonda gözaltına alınan 27 kişi, 2 firar şöyle: