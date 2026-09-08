Kokaini muz konteynerlerinde kaçıran Belçika merkezli çeteye İzmir'de dev operasyon

Şırnaklı Yaramış aşiretine mensup kişilerce kurulduğu belirtilen uluslararası uyuşturucu ağına operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Belçika merkezli faaliyet gösterdiği ve Yaramış aşiretine mensup kişilerce yönetildiği belirtilen uluslararası uyuşturucu ağına yönelik İzmir'de operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Bayram Yuhanis Yaramış’ın yönettiği öne sürülen “Yaramışlar” suç örgütü hedef alındı.

Operasyonun ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapılanmayla bağlantılı 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

1 MİLYARLIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Gürlek, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

El koyma işlemi uygulanan mal varlıkları şöyle sıralandı:

87 taşınmaz

18 araç

4 özel tekne

14 şirketteki ortaklık payları

Banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurları

Gürlek, “Suç örgütlerinin yalnızca üyelerini değil; suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz. Suçun kazanca dönüşmesine ve haksız kazancın ekonomik sisteme sokulmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

SORUŞTURMA 3 SUÇTAN YÜRÜTÜLÜYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/71997 sayılı soruşturması, İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK iş birliğiyle yürütülüyor.

Şüpheliler hakkında “örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “suç örgütü kurma veya yönetme” suçlarından işlem yapılıyor.

Örgüt lideri olduğu belirtilen Bayram Yaramış’ın Belçika tarafından uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama, rüşvet ile organize suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından arandığı bildirildi.

KOKAİN SEVKİYATINDA İKİ LİMAN

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre yapılanma, Güney Amerika’dan temin edilen kokaini Avrupa ve Türkiye’ye sevk etti. Sevkiyatlarda Belçika’daki Anvers Limanı ile Kocaeli Limanı kullanıldı.

Kokainin muz ve meyve gibi yasal yüklerin bulunduğu konteynerlere gizlendiği aktarıldı. Örgütün 2017’den itibaren 1,8 tonun üzerinde kokain sevkiyatıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.

HAWALA SİSTEMİ KULLANDILAR

Soruşturmada ayrıca 890 milyon liranın üzerinde finansal hareket ve 60 milyon euroluk uluslararası para trafiği tespit edildi. Suç gelirlerinin paravan şirketler, taşınmazlar, lüks araç ticareti, kuyumcular, HAWALA sistemi ve kripto varlık transferleri üzerinden aklandığı iddia edildi.

MASAK’ın örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 90 kişi ve 24 şirketin para hareketlerini incelediği belirtildi.

Adli kaynaklar, yapılanmanın PKK ile finansal ve lojistik bağlantısı bulunduğu yönünde bulgular elde edildiğini de bildirdi.

BELÇİKA 91 KİŞİYE MAHKUMİYET VERDİ

Anvers Asliye Mahkemesi, 10 Mart 2026’da yapılanmayla bağlantılı 105 sanık hakkında karar verdi. Sanıklardan 91’i hakkında mahkûmiyet kararı çıktı.

Bayram Yaramış’a 13 yıl hapis ve 80 bin euro para cezası verildi. Üst düzey yöneticiler hakkında yaklaşık 21 milyon euroluk müsadere kararı alındığı belirtildi.