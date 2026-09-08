Yasadışı bahis çeteleri akılalmaz sistem kurmuş! 24 saat vardiyalı sistemde 1 yılda 2 milyar lira

İstanbul merkezli 8 ilde “Çapkanlar” ve “Yalçın” olarak bilinen yasa dışı bahis yapılanmasına operasyon düzenlendi. 43 şüpheli gözaltına alınırken hesaplarda 2 milyar 252 milyon TL’lik işlem hacmi belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplam 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

64 ADRESTE ARAMA

Adli kaynaklara göre, “Çapkanlar” ve “Yalçın” olarak bilinen yapılanmanın liderleri, yöneticileri, ödeme paneli sağlayıcıları ve ofis çalışanlarına ait 64 ev ile ofiste arama yapıldı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Materyallerde yapılan ilk incelemelerde, “Mtpay” ve “Jbfinans” isimli yasa dışı bahis sitelerine entegre edilen panellere erişildiği belirlendi.

24 SAAT VARDİYALI ÇALIŞMIŞLAR

Soruşturmada, şüphelilerin komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini “Turbo” ve “Jet Panel” isimli sistemler üzerinden Türkiye’de faaliyete geçirdikleri tespit edildi.

Teknik ve fiziki takiplerde şüphelilerin 24 saat esasına göre vardiyalı çalıştıkları belirlendi. Farklı bahis sitelerinin entegre edildiği panellerden gelen paraların, “dış finans evleri” aracılığıyla üçüncü kişilere ait hesaplara aktarıldığı kaydedildi. Bu yöntemle para trafiğinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.

2,2 MİLYAR LİRALIK HACİM

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre; Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 2025-2026 yılları arasındaki toplam işlem hacminin 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 TL olduğu tespit edildi.

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da; vatandaşlarımızı yasa dışı bahis ağlarının içine çeken, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan ve yasa dışı bahis sitelerine entegre ödeme panelleri kullandıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 58 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştır. Yapılan aramalarda yasa dışı bahis organizasyonunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir."

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.