Dolandırıcıların planı suya düştü! 2 milyon liralık altın kurtarıldı

Yalova’da telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının yönlendirdiği N.B., kuyumcunun şüphelenip duruma müdahale etmesi sayesinde yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınlarını dolandırıcılara teslim etmekten son anda kurtuldu.

81 yaşındaki N.B.’yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini savcı olarak tanıtarak evindeki altınların risk altında olduğunu öne sürdü. Evinde bulunan tüm altınları yanına alıp Kuyumcular Çarşısı’na gelmesini istedi.

Altınlarıyla birlikte yola çıkan N.B., Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir kuyumcuya girerek bulunduğu yeri sordu. Durumdan şüphelenen kuyumcu Sinan İnci, kendisine çarşıya neden geldiğini sordu. N.B.’nin yaşadıklarını anlatması üzerine İnci, vakit kaybetmeden polise ihbarda bulundu.

Kuyumcuya gelen polis ekipleri, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınların dolandırıcıların eline geçmesini engelledi. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

"2 MİLYON LİRALIK ALTINI VARDI"

Kuyumcu Sinan İnci, yaşananları şöyle anlattı:

"Dükkanıma bir gençle amca girdi. Amca, gence kuyumcular Çarşısı'nın nerede olduğunu sormuş. Genç de sormak için bizim dükkana geldi. Bana sorduklarında ben de ‘Burada kuyumcular çarşısı yok. Neden soruyorsunuz?’ diye sorduğumda amca da ‘Beni bekliyorlar’ diyerek bir şeyler vereceğini söyledi. Durumdan şüphelendim ve ‘Seni savcı veya polis mi aradı’ diye sordum. O da ‘Evet, savcı arıyor’ dedi. Kendisinden altın istediklerini öğrendiğimde polise haber verdim. Polis ekipleri hemen dükkanıma geldi. Olaya kısa sürede müdahale ettiler. Amcanın yaklaşık 2 milyon liralık altını vardı. Ekiplerle birlikte altınları kurtarmış olduk. Dolandırıcılar tahminimce altınları bozdurup hesabına atmasını isteyecekti. Vatandaşlarımız altın veya paralarını vermemelerini emniyet mensuplarıyla derhal iletişime geçmelerini tavsiye ediyoruz." (DHA)