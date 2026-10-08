Diyanet'te fon sessizliği

Diyanet İşleri Başkanlığı, kamuoyunda infial yaratan fon sürecine karşı sessiz kaldı. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren haksız kazanç iddiaları tartışılırken, başkanlık hazırladığı hutbede "haksız kazanç" ile "kul ve kamu hakkı" konularına yer vermedi. Bu yöndeki fetva ve vaaz beklentisi karşılıksız bırakıldı.

FON TARTIŞMASI YOK

Siyasi iktidarın politikalarıyla paralel hutbeler hazırladığı ve toplumu kutuplaştıran ifadeler içeren metinlere imza attığı gerekçesiyle kamuoyunda tartışılan başkanlık, kadın hakları da dahil olmak üzere toplumsal yaşamı doğrudan ilgilendiren konulardaki fetvalarını sürdürürken, geniş yankı bulan fon konusunu hutbe gündemine taşımadı.

"İNSANLIĞIN SINAVI GAZZE"

Diyanet İşleri Başkanlığı, 9 Ekim 2026 tarihli cuma hutbesini yayımladı. Yurt içindeki ekonomik ve ahlaki tartışmalara değinilmeyen hutbenin başlığı "İnsanlığın Sınavı Gazze" oldu. Hutbede, İsrail’in Ekim 2023 itibarıyla Gazze’de sürdürdüğü katliam ve soykırıma yer verildi.

İSRAİL SALDIRILARI VE BOYKOT ÇAĞRISI

İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına tepki gösterilen hutbede şu ifadeler kaydedildi:

"Zalimlerin Gazze’de kardeşlerimize yönelik başlatmış olduğu soykırımın üzerinden üç yıl geçti. Enkaza dönmüş şehirde bugün bile camiler, haneler, okullar ve hastaneler bombalanıyor. Kardeşlerimizin evleri ellerinden alınıyor, bağ ve bahçeleri talan ediliyor, iş yerleri yakılıp yıkılıyor. Müslümanların kutsalları çiğneniyor; çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler, hâsılı topyekûn bir toplum, tüm dünyanın gözü önünde acımasızca katlediliyor.

Gazze, insanlığın izzet sancağını göğe yükselten tarihi bir direnişin adıdır. Oradaki kardeşlerimiz, evlatlarının acısıyla, canlarının endişesiyle ve yurtlarının yerle bir edilmesiyle sınanırken; bizler de duruşumuzla ve duyarlılığımızla imtihana tabi tutulmaktayız. Gazzeli kardeşlerimizin imtihanı sabretmekse bizim imtihanımız unutmamak, onların imtihanı direnmekse bizim imtihanımız duyarlı olmak, onların imtihanı yoklukla mücadeleyse bizim imtihanımız imkânlarımızı onlarla paylaşmaktır. Bununla beraber, sahip olduğumuz tüketim gücünü de hafife almamak, boykotu gelip geçici bir tepki değil, zulme karşı bilinçli ve ahlaki bir tavır olarak görmektir."