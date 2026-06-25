Diş hekimliğinde atama krizi: 521 kadroya 17 bin kişi başvurdu

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası kapsamında diş hekimleri için ayrılan kontenjan ve başvuru sayıları belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden elde edilen verilere göre, bakanlık tarafından açılan toplam 521 kişilik kadroya 17 bin 6 diş hekimi başvuruda bulundu. Buna göre açılan her bir kadro için yaklaşık 33 adayın atama talebiyle başvuru yapmış oldu.

Kuraya başvuran adayların ve açılan kadroların branşlara göre dağılımı da paylaşılan veriler arasında yer aldı. Başvuru sürecine 16,370 diş hekimi ile 636 uzman diş hekimi katılım sağladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen kadroların ise 314'ü diş hekimleri, 207'si de uzman diş hekimleri için ayrıldı. Başvuru sayısının açılan kontenjanların üzerinde gerçekleşmesi, kamu istihdamındaki mevcut tabloyu sayısal olarak ortaya koydu.

MEZUN SAYISI HER YIL ARTIYOR

Diş hekimlerinin kamu kurumlarındaki istihdam oranları meslek örgütleri tarafından düzenli olarak değerlendirilen konular arasında yer alıyor. Üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinden mezun olan kişi sayısında her yıl düzenli bir artış yaşanırken, Sağlık Bakanlığı tarafından açılan kadroların bu mezuniyet sayılarıyla aynı oranda artmadığı ifade ediliyor. Kamuda kadro bulamayan diş hekimlerinin istihdam için özel sektöre veya yurt dışındaki çalışma seçeneklerine yöneldiği belirtiliyor.