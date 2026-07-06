Direksiyon başında fenalaştı! Tahta çitler faciayı önledi

İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon başında fenalaşan bir sürücü otluk alana savruldu. Olay, saat 9.30 sıralarında Semizkumlar Mahallesi mevkisi D-100 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracın sürücüsü, Edirne istikametine doğru seyir halindeyken aniden rahatsızlandı. Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu bir anda kontrolünü kaybeden sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi.

OTLUK ALANDAN TARLAYA SAVRULDU

Kontrolden çıkan araç, hızla ana yoldan dışarı fırlayarak yol kenarında bulunan otluk alana girdi. Bölgedeki bir buğday tarlasının tahta çitlere şiddetle çarparak ancak durabildi. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlayarak trafik akışını kontrollü bir şekilde yürüttü. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınan sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. (DHA)