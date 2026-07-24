Dilek İmamoğlu'ndan Yeni Parti açıklaması: Ayrılık bir vazgeçiş değildir

Aile Dayanışma Ağı, 40. buluşmasını Büyükada'da düzenledi. Etkinlikte konuşan Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan belediye başkanlarının yargılanma süreçlerine dair açıklamalarda bulunurken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararlarını ve Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti hakkında açıklamalarda bulundu.

Programda ayrıca gazeteci Merdan Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ ile tutuklu Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Durağan’ın eşi Ayşegül Kamalı Durağan da söz aldı.

DİLEK İMAMOĞLU: 492 GÜNDÜR HİÇBİR SOMUT DELİL OLMAMASINA RAĞMEN TUTUKLULAR

Süreçteki hukuki gelişmeleri ve kronolojiyi aktaran Dilek Kaya İmamoğlu, tutukluluk sürelerine ilişkin verileri paylaştı. İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde gerçekleşti:

"Bugün takvimler 24 Temmuz 2026’yı gösteriyor. Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının 19 Mart 2025 sabahı saat 06:00’da gözaltına alınmasının üzerinden tam 492 gün geçti. Milletin kendi iradesiyle seçmiş olduğu belediye başkanları 492 gündür hiçbir somut delil olmamasına rağmen ailelerinden uzak, özgürlüklerinden mahrumlar. 492 gün, 11 bin 808 saattir bir adalet mücadelesi veriyorlar."

İmamoğlu, kronolojik süreci şu tarihlerle sıraladı:

18 Mart 2025: Ekrem İmamoğlu'nun 30 yıllık üniversite diploması iptal edildi.

19 Mart 2025: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları şafak vakti gözaltına alındı.

23 Mart 2025: Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Aynı gün 15,5 milyon insan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için oy kullandı.

8 Mayıs 2025: Silivri Zindanı'nda tutulan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.

24 Mayıs 2025: Ekrem İmamoğlu'nun sesi ve görüntüsü yasaklandı. İBB'ye ait reklam alanları ve toplu taşıma araçlarında görsel ve ses kullanımının engellenmesi kararı uygulandı.

25 Kasım 2025: Gizli tanık ifadelerine dayanan iddianame kabul edildi.

9 Mart 2026: Silivri'de ilk duruşma başladı.

8 Temmuz 2026: Mahkeme heyeti savunma süresini kısıtladı ve İmamoğlu'nun "suskunluk hakkını kullandığı" yönünde tutanak tuttu.

16 Temmuz 2026: Yeni sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi.

Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlara değinen İmamoğlu, "28 CHP Belediye Başkanı tutuklandı. Son olarak İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve Silivri İlçe Başkanımız Sayın Doruk Bulut tutuklandı" bilgisini verdi.

YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

Dilek İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararlarını ve Yeni Parti'nin kuruluşunu şu ifadelerle açıkladı:

"Bizler bir arada olduklarça hangi çatı altında toplandığımızın hiçbir önemi yok. Önemli olan binalar değil insanlardır, gönüllerdir. Önemli olan haksızlık ve hukuksuzluk adına verilen mücadeledir. Önemli olan demokrasiye, adalete, hukukun üstünlüğüne inanan insanların Cumhuriyet değerleri etrafında toplanmasıdır. Bu hafta içinde bu büyük buluşma için tarihi bir adım atıldı.

Biz milletin iradesini korumak için çıktığımız bu yolu, partililerin iradesini görmezden gelenlerle yürüyemedik, yürüyemezdik. Yıllar boyu inandığımız, uğruna mücadele ettiğimiz değerlerden vazgeçemezdik. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararı bizim için bir vazgeçiş değil, inandığımız değerlerin yanında daha güçlü durma kararıdır. Çok değerli Genel Başkanımız Özgür Özel ve çalışma arkadaşlarının önderliğinde kurulan Yeni Parti'niz ülkemize, milletimize, hepimize hayırlı uğurlu olsun."

SEVİM YANARDAĞ: HER SAYFADA ÖZLEM, UMUT VE DİRENİŞ VAR

Dilek İmamoğlu’nun ardından söz alan gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ, tutuklu yakınları tarafından hazırlanan kitap çalışması hakkında bilgi verdi. Yanardağ konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dayanışmanın ve dostluğun güzel bir örneği haline gelen Aile Dayanışma Ağı'na teşekkür ederek başlamak isterim. Adanın Kırık Terazisi'nde tutuklu eşleri ve yakınları olarak sesimizi duyurmak ve tarihe not düşmek adına bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmaya katkı sunan tüm katılımcılara; başta Dilek Hanım, Tuğba Hanım, Filiz Hanım, Seref Hanım, Gözdem Hanım, Efe Bey, Seher Hanım ve Gözde Hanım'a gönülden teşekkür ediyorum.

Yaşadıklarını paylaşmak, konuşmak, olanları yeniden hatırlamaktır. Yeniden hep birlikte hatırladık ve yaşadık. Hüzünlendik, güldük ve umudumuzu tazeledik. Her sayfada özlem, umut, sabır ve direniş var. Kitabın yazar telif gelirlerinin Adaya bağışlanacağını da buradan ayrıca belirtmek isterim. Dileğim bu kitabı okuyanların bizlere daha çok empati kurması ve böylece birbirimizi daha iyi anlamaya çalışmamızdır."

AYŞEGÜL DURAĞAN CEZAEVİNDEN GELEN MEKTUBU OKUDU

Daha sonra söz alan tutuklu Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Fırat Durağan’ın eşi Ayşegül Kamalı Durağan, yaklaşık 5 hafta önce gerçekleşen tutuklamaya değinerek eşinin Maltepe Cezaevi'nden gönderdiği mektubu paylaştı.

Ayşegül Kamalı Durağan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"5 hafta önce tutuklanan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Fırat Durağan'ın eşiyim. Fırat'ın mektubunu okumadan önce birkaç dakikanızı istirham ederim. Bu yaşadığımız zor günlerin geçeceğine ve güneşli, güzel günlere kavuşacağımıza dair inancımız tam. Bu masum insanlar elbet çıkacak ve ailelerine kavuşacaklar. Ancak babalarının arkasından bakakalan bu küçük çocukların kalbinde açılan yaralar bir ömür boyu kalacak. Fırat hayatı boyunca zorluklarla büyümüş, devlet burslarıyla okumuş ve genç yaşta ailesinin sorumluluğunu sırtına yüklemiştir. Dolayısıyla bu zindanlar onun dirayetini kırmaya yetmez, aksine daha da güçlendirir."

Durağan, konuşmasının devamında eşi Fırat Durağan'ın Maltepe Cezaevi'nden kaleme aldığı mektubu okudu:

"Büyük ailemiz, Aile Dayanışma Ağı'nın bugünkü buluşması büyük bir özveri, fedakarlık ve azimle hizmet etmeye çalıştığımız Adalarımızda gerçekleştiriliyor. Bugün haksız ve hukuka aykırı olarak özgürlüklerimizden mahrum bırakılmamızın üzerinden tam 5 hafta geçti. 5 haftada sevdiklerimizle, çocuklarımızla sadece 45 dakika hasret gidermeye çalıştık. Biz hücrelerimizde, siz alanlarda, meydanlarda, çarşıda, pazarda, okulda her neredeysek orada başımız dik, gelecek aydınlık ve güzel günleri bekliyoruz. Umut burada!"

"Kızım Dicle'nin 5. doğum gününün sabahına beni ondan ayıran bu kara düzen, oğlum Nazım'ın 2. yaş gününde de onun yanında olmamı engelliyor. Siyasallaşmış yargının belki konuşurlar, itirafçı olurlar diye içeriye attığı Adalı komşularımızdan kimse aleyhimize konuşmadı. Dosyada şu ana kadar konuşan tek bir kişi var, o da ben cezaevine girdikten sonra konuşmayı öğrenen 2 yaşındaki oğlum Nazım. Ona da ben şahit olamadım.

Hayatımızdan çalınan her bir gün bu kara düzeni değiştirme mücadelemize feda olsun. Çünkü ödenen her bedel sadece çocuklarımız için değil, aynı zamanda bu ülkenin umudu, yarınları ve geleceği tüm çocuklarımız içindir. Özgürlüklerinden, ailelerinden, sevdiklerinden koparılan tüm yol arkadaşlarımın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını diliyorum. Selam olsun aydınlık yarınlara, selam olsun özgür ve adil günlere. Tutuklu Adalar Belediye Başkan Yardımcısı, İBB Meclis Üyesi Avukat Fırat Durağan – Maltepe Zindanı."