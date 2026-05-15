Dijital pavyon kriz haline geldi: Tarlayı satıp bir gecede yiyenler şimdi de TikTok'a hediye basıyor

Türkiye, yaklaşık 33,5 milyon aktif kullanıcısıyla Avrupa’da TikTok kullanımında zirvede yer alırken, platform denetimsiz yapısı ve "dijital pavyon" işleyişiyle büyük bir finansal krize dönüşmüş durumda. Bir anlık heyecanla gönderilen ve bedeli tek seferde 19 bin lirayı aşan dijital hediyeler, binlerce vatandaşı icra dosyaları ve yıkılmış yuvalarla baş başa bırakıyor.

Son olarak televizyon programlarına yansıyan mağduriyetler, kontrolsüz eğlencenin yarattığı krizin korkunç boyutunu bir kez daha gösterdi.

DİJİTAL PAVYON KRİZ HALİNE GELDİ

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre, TikTok’ta "bahşiş" olarak kullanılan jeton fiyatlarındaki fahiş artış, sistemin nasıl bir finansal girdaba dönüştüğünü gösteriyor. 2018 yılında 100 adedi 8 TL olan jetonlar, bugün %3.000 artışla 250 TL seviyesine ulaştı. Platformun en pahalı hediyeleri olan "Universe" veya "Aslan" figürlerinin bedeli ise 15.000 TL ile 19.500 TL arasında değişiyor.

Hukuki açıdan bu durum büyük bir çıkmaz yaratıyor. Avukat Selin Yılmaz, Türk Borçlar Kanunu’na göre bu gönderimlerin "el ile yapılan bağışlama" (teberru) hükmünde olduğunu belirterek, "Pişmanlık duyup dava açanların sayısı patladı ancak bu paraların geri alınması imkansıza yakındır" uyarısında bulundu.

Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın yayıncılara getirdiği %15 stopaj şartına rağmen, kayıt dışı trafiğin devasa boyutlarda olduğu ve bu durumun kara para aklama şüphesi uyandırdığı ifade ediliyor.

Genç kuşağın üretim ekonomisi yerine sosyal güvencesi olmayan bu "dijital dilenciliğe" yönelmesi ise iş gücü piyasası için en büyük tehditlerden biri olarak değerlendiriliyor.

TARLAYI SATIP BİR GECEDE YİYENLER ŞİMDİ DE TİKTOK'A HEDİYE BASIYOR

Bir televizyon programına katılan mağdurların itirafları, birikimlerini dijital ekranlarda kaybedenlerin dramını gün yüzüne çıkardı. Programa bağlanan mağdurlardan biri, izlediği bir fenomene toplamda 2 milyon TL kaptırdığını anlatarak "Gülüme gül yolladım 2 milyonum gitti. Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Şu an 5-6 icra dosyam var" sözleriyle isyan etti.

O mağdurun oğlu ise babasının evlilik vaadiyle kandırıldığını iddia etti.

Bir başka mağdur ise sadece üç ay içerisinde 5,5 milyon TL kaybettiğini iddia etti. Yaşadıklarını "Yayında oynayıp bana hediye at, seninle evleneceğim diyerek ayıcık istiyordu. 3 ayda 5 buçuk milyonum gitti, şikayetçi oldum ama bir şey çıkmadı." diyerek anlattı.

70 bin lirasını kaybeden bir diğer kişi ve yardım talebi üzerine 600 bin TL para gönderen başka bir mağdur daha "arkadaşlık" veya "yardım" maskesi altında finansal yıkıma sürüklendiklerini savundu.