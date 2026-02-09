TikTok’u silmek için %150 neden:

Beş yıllık bir pembe dizinin sonu: TikTok'un ele geçirilmesi işte böyle gerçekleşti: ByteDance bir Amerikan şirketi kurdu, yöneticisi de tanınmış bir isim.

CNBC'nin yazdığına göre, bu uygulamanın Amerika'daki sahiplik yapısının değiştirilmesinden ve gizlilik politikasının güncellenmesinden sonraki ilk beş günde, uygulamayı silen Amerikalıların sayısı %150 arttı.

Henüz endişe verici veriler değil ancak popülaritede belirgin bir düşüş eğilimini gösteriyorlar.

MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİ

Çinli şirketin ABD'deki yeni iş yapısı olan TikTok USDS, uygulamanın ABD topraklarında kapatılmasını önlemek amacıyla kuruldu.

Bu durum, ABD yetkililerinin Çin uygulamasını kapatmak veya ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü girişimlerden kaynaklandı. Özellikle, ABD Başkanı Donald Trump, son görev süresi boyunca Çin'in teknoloji şirketleri aracılığıyla Amerikalılar hakkında veri topladığını ve onları etkilemeye çalıştığını iddia etti.

Bu nedenle ABD, iki yıl önce, uygulamanın sahibi olan Bytdance şirketini TikTok'un sahiplik yapısını değiştirmeye zorlayan bir yasa çıkardı. Geçen hafta da bunu yaparak, çoğunluğu (%80,1) Amerikan şirketlerine ait yeni bir şirket kurdu.

Ardından, uygulamayı kullanmaya devam etmek için kullanıcıların kabul etmesi gereken yeni bir gizlilik politikası ve kullanım şartları getirildi. Bu durum bazı kullanıcıları endişelendirdi ve bu yüzden TikTok'u telefonlarından silmeye başladılar.

Günümüzde kamuoyu, yeni kullanıcı politikasına karşı çeşitli suçlamalar duyuyor; bunlar arasında ırk veya etnik köken, cinsel yönelim, vatandaşlık ve hatta göçmenlik durumu ve mali durum gibi hassas kişisel verilerin toplanmasıyla ilgili suçlamalar da yer alıyor. Ancak fark şu ki, artık bu verileri Çinliler değil, Amerikalılar topluyor.

Kullanıcılar, sorunun platformda içerik yayınlamanın platforma reklam, ürün geliştirme ve yapay zeka sistemlerinin eğitimi de dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için geniş bir kullanım izni vermesi olduğunu söylüyor. Yeni kurallara göre TikTok, ayrıntılı bir açıklama yapmadan bir hesabı kalıcı olarak da yasaklayabilir.