DGS tercihleri başladı! Son tarih belli oldu

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan tercihler, 3 Eylül'e kadar yapılabilecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

Tercih işlemleri, 3 Eylül saat 23.59'da sona erecek.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), iki yıllık ön lisans programlarından mezun olan ya da son sınıfta eğitimine devam eden adayların, eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlayabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdır. DGS’nin temel amacı, ön lisans mezunlarına lisans eğitimine geçiş imkanı sunarak akademik kariyerlerini devam ettirebilmelerini sağlıyor.