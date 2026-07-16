Devrilen otomobil saniyeler içinde alev aldı! 4 kişi yaralandı
Balıkesir’de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaralandı. Yangın yol kenarındaki kuru otlara da sıçarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Balıkesir'de devrilip alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki Yeniköy mevkiinde İdris Doğan D. (46) idaresindeki 10 ATU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp devrildi.
Kazanın ardından alev alan otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.Ö.D. (49), N.Ö. (82) ve İ.K.D. (13) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ile Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobilde başlayan ve yol kenarındaki kuru otlara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, güvenlik ekipleri bölgede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. Yol, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden normal trafik akışına açıldı.
(AA)