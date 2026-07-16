Her yerde aranıyordu! Kaza yapıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesi'nde yaşayan 91 yaşındaki Oral Yalçın, dün saat 21.00 sularında otomobiliyle evinden çıktı. Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve bölge halkının katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

SAZLIK ALANDAKİ KANALDA FARK EDİLDİ

Arama çalışmaları devam ederken Salihli-Köprübaşı eski kara yolunun Bezirganlı mevkisinden geçen vatandaşlar, sazlık bir alanda yer alan kurutma kanalında bir otomobil olduğunu gördü. Durumun bildirilmesi üzerine kaza bölgesine olarak itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde sürücü Oral Yalçın'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının kaza yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin tamamlanmasının ardından yaşlı adamın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)