Dev gemi Boğaz’dan geçti: Trafiği çift yönlü durdurdular!

Bahama Adaları bayraklı, tam 215,9 metre uzunluğundaki devasa olan derin deniz boru döşeme gemisi, Romanya’daki doğal gaz boru hattı çalışmalarını tamamlamasının ardından İstanbul Boğazı’ndan geçti.

215 METRELİK DEV DEVAM EDEN YOLCULUĞUNDA YENİDEN İSTANBUL’A GELDİ



İtalya’dan yola çıkarak Romanya’daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılmak üzere hareket eden JSD6000 isimli gemi, 2 Temmuz’da da İstanbul Boğazı’ndan geçmişti. Çalışmalarını tamamlayan 215,9 metre uzunluğundaki gemi, yeniden Boğaz’dan geçiş yaptı.

BOĞAZ'DA TÜM GEÇİŞLER GEÇİCİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı’nda çift yönlü gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

DEV GEMİNİN GEÇİŞİNİ RESMEN DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin İstanbul Boğazı’ndan geçişini sanal medya hesabından 'İstanbul Boğazı'nda dev bir misafiri daha ağırladık' notuyla paylaştı.

Uraloğlu, paylaşımında, "Binlerce tonluk JSD6000 boru döşeme gemisinin geçişi, ekiplerimizin koordinasyonunda, seyir emniyeti tedbirleri alınarak gerçekleştirildi. Geminin Boğaz çıkışını emniyetle tamamlamasının ardından gemi trafiği kuzey-güney yönünde yeniden açıldı." ifadelerine yer verdi. (DHA)