Tam 253 metrelik dev gemi limana yanaştı: Binlerce turist ilçeye akın etti

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Bodrum, dev bir yolcu gemisine daha ev sahipliği yaptı. Rodos Limanı’ndan yola çıkan İtalya bayraklı dev kruvaziyer "AIDAblu", rotasını Bodrum’a çevirerek Bodrum Limanı’na yanaştırıldı. Tam 253 metre uzunluğundaki dev gemi ile ilçeye adeta turist yağdı.

BİNLERCE TURİST İLÇEYE AKIN ETTİ

Denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen turistler, geminin limana yanaşmasıyla birlikte ilçeye akın etti.

DEV GEMİDE ÇOĞU ALMAN BİNLERCE YOLCU BULUNUYOR

Bodrum Limanı’na demirleyen dev gemide tam 2 bin 243 yolcu ve 641 personel bulunduğu bildirildi. Gemide yer alan turistlerin çoğunluğunu ise Alman vatandaşları oluşturdu.

Karaya ayak basan turistler, Bodrum’un tarihi ve turistik mekanlarını gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. İlçe merkezindeki çarşıyı ve ören yerlerini ziyaret eden tatilciler, Bodrum sokaklarında hareketlilik yarattı.

AIDABLU'NUN BİR SONRAKİ DURAĞI DA BELLİ OLDU

İtalya bayraklı "AIDAblu" isimli kruvaziyerin Bodrum’daki ziyaretini tamamlamasının ardından limandan ayrılacağı öğrenildi. Dev geminin Bodrum'dan sonraki durağının Heraklion Limanı olacağı belirtildi. Kent ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayan bu ziyaretler, ilçedeki esnafın da yüzünü güldürmeye devam ediyor. (AA)