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Halk TV Türkiye Dev fırtına Dünya'ya vurdu: Kuzey ışıkları Türkiye’den görünebilir!

Dev fırtına Dünya'ya vurdu: Kuzey ışıkları Türkiye’den görünebilir!

Güneş'te oluşan dev jeomanyetik fırtına Dünya'yı vurdu. Avrupa'ya kadar inen kuzey ışıklarının ilerleyen saatlerde Türkiye'den de görülebileceğini bildirildi. Yetkililer, gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

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Dev fırtına Dünya'ya vurdu: Kuzey ışıkları Türkiye’den görünebilir!

Güneş'te meydana gelen dev jeomanyetik fırtına Dünya'ya çarptı. Kutup ışıklarının (Aurora Borealis) şu sıralar Avrupa'ya kadar indiği aktarıldı, ilerleyen saatlerde bu görsel şölenin Türkiye'den bile görülme ihtimalinin doğduğu bildirildi. Yetkililer, süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

GÖKYÜZÜ ALEV ALEV YANDI

Güneş yüzeyinde meydana gelen şiddetli jeomanyetik patlamaların ardından oluşan gezegenler arası fırtına Dünya'ya ulaştı. Güneş'ten savrulan yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girmesi sonucu devasa bir uzay fırtınası tetiklendi.

Dev fırtına Dünya'ya vurdu: Kuzey ışıkları Türkiye’den görünebilir! - Resim : 1

KUZEY IŞIKLARI AVRUPA'YA KADAR İNDİ

Normal şartlarda sadece Kuzey Kutbu ve çevresinde gözlemlenebilen kuzey ışıkları (Aurora Borealis), yaşanan şiddetli fırtınanın etkisiyle çok daha güney enlemlere kaydı. Yetkililer, bu eşsiz doğa olayının ve renk cümbüşünün şu sıralar Avrupa genelinde geniş bir alanda görünmeye başladığını bildirdi.

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TÜRKİYE'DEN BİLE GÖRÜLME İHTİMALİ DOĞDU

Meteoroloji platformu Hava Forum, gökyüzü meraklılarını heyecanlandıran kritik bir uyarıda bulundu. Fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte ilerleyen saatlerde kuzey ışıklarının Türkiye'den de gözlemlenme ihtimalinin doğduğunu belirtti ve "gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleriyle sürecin anlık olarak izlendiğini duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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