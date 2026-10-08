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Halk TV Türkiye Ders sırasında ortadan kayboldu bir daha haber alınamadı: Her yerde aranıyor

Ders sırasında ortadan kayboldu bir daha haber alınamadı: Her yerde aranıyor

Karabük’te ders sırasında okuldan ayrılan 13 yaşındaki Rıdvan D.’den haber alınamıyor. Ailesinin ihbarı üzerine ormanlık alanda arama başlatılırken, ekipler dron desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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Ders sırasında ortadan kayboldu bir daha haber alınamadı: Her yerde aranıyor

Karabük’ün Yenice ilçesinde dersler devam ettiği sırada okuldan ayrılan 13 yaşındaki Rıdvan D.’den haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekipleri, çocuğun gittiği belirlenen bölgede dron desteğiyle çalışma yürütüyor.

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DERS SIRASINDA OKULDAN AYRILDI

Olay, Yortan beldesinde meydana geldi. Yortan Ortaokulu’nda eğitim gören Rıdvan D., saat 14.00 sıralarında dersler devam ederken okuldan ayrıldı.

Ders sırasında ortadan kayboldu bir daha haber alınamadı: Her yerde aranıyor - Resim : 2

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Rıdvan D.’nin okuldan çıktıktan sonra eve dönmemesi üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulundu. Rıdvan D.’nin Sipahiler Mahallesi istikametine gittiğinin belirlenmesinin ardından bölgede arama çalışması başlatıldı.

Jandarma, AFAD, UMKE, Karabük İHH Arama Kurtarma ve Nezir Derneği Arama Kurtarma ekipleri, ormanlık alanda dron desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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