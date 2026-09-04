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Derede mahsur kalan bozayıyı böyle kurtardılar! Mahalleli seferber oldu

Trabzon’da indiği mahallede, derede kayalıklar arasına sıkışan bozayı, suya giren vatandaşların çalışmasıyla kurtarıldı. Baygın halde brandaya konulup sarp yamaca çekilen bozayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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Trabzon’un Çaykara ilçesinde yüksek kesimlerinde yiyecek arayışındaki bozayı Köknar Mahallesi’ne indi. Daha önce yayla ve mezra evlerine girip zarar veren ayıların saldırısından tedirginlik yaşayan mahalle halkı, yerleşim alanları yakınına inen bozayının, derede kayalıklar arasında sıkışıp mahsur kaldığını fark etti.

Derede mahsur kalan bozayıyı böyle kurtardılar! Mahalleli seferber oldu - Resim : 1

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MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Dik yamaçtan yuvarlanarak dereye düştüğü değerlendirilen ayıyı kurtarmak için jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber veren vatandaşlar çalışma başlattı.

Derede mahsur kalan bozayıyı böyle kurtardılar! Mahalleli seferber oldu - Resim : 3

Suya giren vatandaşlar, baygın haldeki bozayıyı, branda üzerine koyarak kıyıya çekti. Güvenli alana alınan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Derede mahsur kalan bozayıyı böyle kurtardılar! Mahalleli seferber oldu - Resim : 4

Ekiplerce alınıp, kamyonet kasasına konulan ayı, gerekli kontrol, bakım ve tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Derede mahsur kalan bozayıyı böyle kurtardılar! Mahalleli seferber oldu - Resim : 5

KURTARMA ANLARI KAMERADA

Ayının tedavisi sonrası yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtilirken, kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, suya giren vatandaşların kulak kısmından tuttuğu ayıyı el birliğiyle kaldırıp, yerleştirdiği brandayla da yamaca doğru çektiği anlar yer aldı.

Derede mahsur kalan bozayıyı böyle kurtardılar! Mahalleli seferber oldu - Resim : 6

"HAYVANLAR DOĞANIN ÇİÇEĞİDİR, KORUYALIM"

Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi çekerken, bazı takipçiler de Hayvanlar doğanın çiçeğidir, koruyalım. Allah tüm hayvanları bir amaç için yaratmıştır’, ‘Helal olsun size, can almak can vermek yalnız Allah’a mahsus’, ‘Tebrik ederim çok güzel bir iş yaptınız. Bu dünyada kötü insanlara yardım etmektense bir yaralı canlıya yardım etmek en güzel davranıştır’ yorumlarında bulundu. (DHA)

Derede mahsur kalan bozayıyı böyle kurtardılar! Mahalleli seferber oldu - Resim : 7

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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