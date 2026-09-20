Derede bulunan cesedin kimliği belli oldu!

Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Yapılan incelemelerde cesedin Sebahattin Güler'e ait olduğu tespit edilirken, Güler'in dereye düştükten sonra boğularak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, 15 Eylül Salı günü gece saatlerinde Menekşe Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarında yürüyen vatandaşlar suda hareketsiz halde bulunan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, sudaki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Cenaze, kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada gerçekleştirilen otopsinin ardından cesedin Sebahattin Güler'e ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde Güler'in dereye düştüğü ve boğulma sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"BU BÖLGE ONU ÇOK SEVİYORDU, HERKESE KOŞARDI"

Cesedi bulunan Güler'i daha önce gördüğünü söyleyen Burak Ergün, "Duyduğumuzda evinde kalp krizi geçirdiğini zannettik. Ertesi gün şu anda bulunduğumuz bölgenin 150-200 metre ilerisinde, 2 tane genç tarafından ölü bir şekilde bulunduğunu öğrendik. Polisi aramışlar. Suya düşerek vefat etmiş. Bu bölge onu çok seviyordu, herkese koşardı. Bakkala bile gidilecek olsa kendisi gider gelirdi burada" ifadelerini kullandı. (DHA)