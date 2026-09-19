Depremzedelerin Bakanlık önündeki nöbeti 9. gününde: Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda yaşanan sorunları ve cezasızlıkları protesto etmek amacıyla başlattıkları Adalet Nöbeti'ni sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı önünde 9'uncu gününe giren eylemde depremde yakınlarını kaybeden aileler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşme talebinde bulundu. Aileler, yaklaşık 3,5 yıldır devam eden hukuki süreçlerde özellikle kamu görevlilerinin yargılanması ve henüz iddianamesi hazırlanmayan dosyalarla ilgili sorunların çözülmesini istiyor.

"BİZ ADALET İSTİYORUZ, BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

Malatya'daki Trend Garden Rezidans'ta oğlu İbrahim'i kaybeden Serpil Kurt, depremde hayatını kaybedenler için adalet talep ettiklerini söyledi.

Kurt, "Suçluların yargılanmasını ve ceza almasını istiyoruz. Biz canlarımızı toprağa koyduk, her gün gidip toprağını okşarken mimarı, mühendisi, müteahhidi ev yapıyor, ev satıyor. Biz adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de seslenen Kurt, gözyaşları içinde, "Ben 40 yıl öpmeye doyamadığım evladımı toprağa verdim. Lütfen bizim sesimizi duysun" ifadelerini kullandı.

"ADALET NEDEN BU KADAR UZAK?"

Hatay'daki Elit Apartmanı'nın enkazında 92 saat kalan ve depremde bir elini ve ayağını ve iki çocuğunu kaybeden Hüseyin Öz ise adalet talebini, "Adalet Bakanlığı bu kadar yakınken adalet neden bu kadar uzak?" sözleriyle dile getirdi. (ANKA)