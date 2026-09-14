Üç okul aynı binada: Çocuklarını kaybettiler

İzmir’in Konak ilçesinde deprem riski nedeniyle eğitim öğretim faaliyetleri başka binalara taşınan okullarda yeni eğitim yılının ilk günü sorunlarla başladı. Melih Özakat İlkokulu ile daha önce binası yıkılan Salih İşgören İlkokulunun öğrencileri, Gazi Ortaokulu binasına yerleştirildi. Böylece üç farklı okul aynı binada eğitim vermeye başladı.

Veliler, üç okulun aynı binada eğitim görmesinin özellikle küçük yaştaki öğrenciler açısından ciddi güvenlik sorunları yarattığını belirtti. Okul çıkışında çocuklarını bulmakta zorlandıklarını söyleyen veliler, yaşanan yoğunluğun endişe verici olduğunu ifade etti.

Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (Öv-Der) İzmir Şube Başkanı Behram Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı'na buradan seslenmek istiyorum. Bir, yıkılan okullar eğitim dönemi başlangıcına kadar yapılsın. Yoksa öbür türlü gerçekten çocuklarımız mağdur oluyor. 50 kişilik sınıflarda. İki, fiziki sorunlar çözülsün. Okulun fiziki sorunları. Sınıflar kalabalık, personel ihtiyacı, hijyen, temizlik ihtiyacı, benzeri şeyler. Bir diğer şey de eğitimin sorunlarıyla uğraşma yerine, maddi sorunlarla, ekonomi sorunlarla uğraşma yerine efendim yok karma eğitimi kaldırayım, yok efendim mescit, ibadet bunlar yanlış şeyler. Milli Eğitim Bakanı bu konudan elini çeksin. Eğitim bilimsel, laik, demokratik eğitim istiyoruz. Okullar ibadet hane değildir. Okullar bilim yuvasıdır” dedi.

"MAĞDURİYETLER HİÇ DİKKATE ALINMADI"

Eğitim-Sen İzmir Bornova Şube Sekreteri Oktay Karakuzu da süreçlerin mevzuata uygun olarak işletilmediğini gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Salih İşgören İlkokulu, yaklaşık üç buçuk dört yıl kadar olmasına rağmen halen yerine bir çivi daha hiç çakılmamıştı ve okul yapımını isteyen velilerin talepleri şimdiye kadar hiç dikkate alınmadı. Eğitime yeterli ödenek, yeterli bütçe ayrılmadığının sonucudur. Salih İşgören İlkokulunun taşındığı Melih Özakat İlkokulu için de yıkım kararı çıkarılınca sınıflar birleştirilme tarzına dönüştürüldü. Ana sınıfları kapatıldı, özel eğitim sınıfları sıkıntı yaşamaya başladı. Bu süreç veliler açısından da öğrenciler açısından da öğretmenler açısından da daha büyük mağduriyetler oluşturacaktır. Bu sadece bir okulumuzda olan durum ama bunun dışında başka okullarımızda var. Sadece Konak ve Karabağlar'da önceki gün saydım, otuz bir tane okul yapımı hâlen tamamlanmamış ya da yapımına başlanmamış okullarımız var. Hatta Konak üzerinde bir binada 5 okulumuz hâlen eğitim öğretim sürecine devam etmekte. Sınıf olmadığı için koridorda ders işleme süreçleri oluşmakta ya da bir sınıfta iki farklı öğretmen ders işleme sürecinde, bu mağduriyetlerin hiç dikkate alınmadığını görmüş oluyoruz. Bizim burada asıl talebimiz bir an önce yıkılan okullar için ihale süreçlerinin yapılması ve bu yıkım süreçlerinin, eğitim emekçilerinin görüşleri de alınarak, sendikaların görüşleri de alınarak uygun çözüm yol yöntemlerinin bulunması. Bu yıkılan binalar, yıkım kararı alınan binaların derhal yıkılarak yerine acilen yeni okulların yapılması. En başta bu okul üzerinden Salih İşgören İlkokulu bina yıkıldı. Bu bina yapımına hâlen başlanmadı. Bir an önce bunun yapım sürecinin başlaması, bununla ilgili iş işlemlerinin başlaması gerekmektedir. Sabahçı olarak ortaokul grubu olarak, Gazi Ortaokulu, öğleci grubu olarak da Salih İşgören ve Melih Özakat, iki ilkokul aynı anda ders işleme süreci, eğitim öğretim süreci olacak ve bu eğitim emekçiler açısından da, çocuklar açısından da, veliler açısından da çok büyük zorluklar oluşturacaktır.”

"ANA SINIFINI KATLETTİLER"

Melih Özakat İlkokulunda ana sınıfı öğrencisi bulunan Veli Sibel Piliç, okulun taşınmasıyla birlikte ana sınıflarının kapatıldığını belirterek bölgede okul öncesi eğitim konusunda ciddi bir sorun yaşandığını söyledi. Piliç “Okul taşındı, ana sınıfını katlettiler. Ben öyle diyorum çünkü bu bölgede yaklaşık 6'ya yakın ana sınıfı yavaş yavaş kapandı. Kapatılan, taşınanlar var, bu 4 kalmıştı en son. Çok büyük bir bölgede şu an onlar da kapatılınca ana sınıfı yok. Hepimiz zengin değiliz. Özele gidecek durumumuz yok. Taşımalı sistem şu an. Bornova'ya, Hatay'a, Karşıyaka'ya biz ana sınıfından çocuk götürüyoruz. Bir var mı diğer şehirlerde, bir araştırmak lazım. Alsancak’ın göbeğinde ana sınıfı yok, sunulan çözüm ya özele gönderin ya da evde bakın bir zahmet. Çalışan anne ne yapacak?" dedi.

"ÇOCUĞU OKULA GETİREBİLMEK İÇİN 6'DA KALKTIM"

Bir başka veli Ezgi Sıdıbı ise çocuklarının eğitim gördüğü Salih İşören İlkokulu'nun yaklaşık üç yıl önce yıkıldığını, ardından Melih Özakat İlkokuluna taşındıklarını, bu binanın da yıkım kararıyla birlikte yeniden taşınmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Sıbıdı, “Okulumuz 3 sene önce yıkıldı. Sahil İşgören okuyoruz. Melih Özakat İlkokuluna taşındık. Orası da yıkıldı. Şimdi 3 okul Gazi’de eğitim göreceğiz. Ve görüyorsunuz karışıklığı. Bir çocuğumun ana sınıfı hiç açılmadı. Ana sınıfına gidemeyecek bu sene. Diğer çocuğumun da sınıfı kapandı. Başka sınıfa transfer oldu. Onu da öğretmeni değişti. Tam alışmıştı. Birinci sınıftaydı. Arkadaşlarına alışmıştı. Öğretmenine alışmıştı. Şimdi okulu, sınıfı değişti. Üç okul bir arada olduğu için temizlik, giriş çıkışlar, çocukların hep birlikte koşuşturması, o konularda tedirginiz, nasıl olacak bilmiyoruz. Son anda zaten haber verildi. Okulların açılmasına 25 gün kala haber verildi bize. Biz basın açıklaması yaptık. Yani biraz uğraştık, kamuoyu oluşturmaya çalıştık ama görüştük, İl Millî Eğitim Müdürümüzle görüştük. Ama bir sonuç alamadık. Yani deprem yüzünden yıkılmak zorundaydı diyorlar. Evet, o konuda tabii ki biz bir şey yapamayız. Okulları yapacağız diyorlar ama ne zaman yapılacağı belirsiz" ifadelerini kullandı.

Fatoş Karaduman ise üç okulun birleştirilmesinin doğru bir sistem olmadığını belirterek, oğlunun ve diğer öğrencilerin sağlıklı bir eğitim alamayacaklarını düşündüğünü dile getirdi. Karaduman, "Çocuğumu okula getirebilmek için saat 6'da kalktım. Çocuğum aynı şekilde. Çalışan annelerimiz var, babalarımız var. Bu durumda çok ciddi bir sorun ve buradan Millî Eğitim Bakanlığına seslenmek istiyorum, lütfen bu sorunumuza bir çözüm istiyoruz. Bu şekilde sağlıklı ve verimli bir eğitim olacağına ben inanmıyorum, veli olarak. Yani şöyle, bugün okulumuzun ilk günü muhtemelen böyle olacak, bu sistem olacak. Ancak şöyle hani ana sınıfından tuttuğum birinci sınıfa giden bile birçok öğrenci var burada. Yani onların ezilmesi, itilmesi, kaybolma olasılıkları, işte velilerini kaybetme ihtimali, bunların hepsini göz önünde bulundurursak hiç sağlıklı bir sistem olmadı bizler için” diye konuştu.

"BULAMADIK ÇOCUKLARIMIZI"

2 çocuk annesi veli Cansu Sönmez, “3 okulun forması farklı. Benim Gazi Ortaokulu’nda çocuklarım var, 2'si birbirlerini kaybettiler, ağlayarak çıktı. Gerçekten zor çıkışları, girişleri. Şu kalabalıkta Allah korusun çocuğumuzu biri alıp götürse hiçbirimizin ruhu duymayacak. 1 tane veli 2 kere çocukluklarını kaybetti, bulamadı. Bu rezalet gerçekten artık son bulsun. Tek istediğimiz okulumuz yapılsın. Bu üçlü eğitimi biri durdursun" dedi. Okulda güvenlik sorunu da yaşadıklarını söyleyen veli, "Güvenlik hiçbir şey yok. Kim? Hangi birini tanıyoruz? Bir şey yapsa hangi bizim ruhu duyacak? Güvenlik yok şu an. Ve sadece bununla da bitmeyecek. Bu kadar kalabalık bir okulda hijyen. Yani birçok sıkıntı. Merdivenler, o çocuklar birbirlerini ittirecek, kazalar. Sadece bununla bitmeyecek ki. Birçok sıkıntımız var. Gerçekten artık okulumuz yapılsın. Tek istediğimiz bu” dedi.

OKUL ÖNÜNDE İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Yaşanan sorunların çözülmesi ve yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılması talebiyle veliler, Konak Kent Konseyi, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi, Eğitim İş İzmir 1 Nolu Şube, ÇYDD İzmir Şubesi, ve Veli-Der okul önünde imza kampanyası başlattı.

Çocukların güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim alabilmesi için okulların bir an önce yeniden yapılmasını isteyen veliler, üç okulun tek binada eğitim görmesi nedeniyle yaşanan güvenlik, hijyen ve yoğunluk sorunlarına dikkati çekti. Toplanan imzaların ilgili kurumlara teslim edileceğini belirten veliler, okullarının yeniden yapılması ve öğrencilerin kendi okullarında eğitim görebilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. (ANKA)