Depremin üzerinden 3 yıl geçti! Milyarlık yatırımlara rağmen Hatay'da elektrik çilesi bitmedi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi’nde ve kent genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.

DEPREMLERİN ARDINDAN ELEKTRİK ÇİLESİ SÜRÜYOR

Şirketin açıkladığı milyarlık yatırımlara ve uluslararası kredilere rağmen vatandaşlar günde defalarca ve saatlerce süren kesintilerle baş başa bırakılıyor. Dağıtım şirketinin bildirdiği tahmini veriliş sürelerinin sürekli ertelenmesi ise bölgedeki mağduriyeti katlıyor.

BİR AYLIK KESİNTİ KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mahalle sakinlerinin tuttuğu kesinti kayıtlarına göre 23 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında elektrik birçok kez saatlerce kesildi. Bazı günlerde elektrik aynı gün içinde defalarca gidip gelirken, şirket tarafından açıklanan tahmini enerji verilme saatleri de sık sık ertelendi.

KESİNTİLER SAATLERCE SÜRDÜ, TAHMİNİ SÜRELER SÜREKLİ ERTELENDİ

Kayıtlara göre 23, 24, 27, 28 ve 30 Haziran ile 2, 4, 5, 6, 8 ve 10 Temmuz'da farklı sürelerde kesintiler yaşandı. Özellikle 28, 29, 30 ve 31 Temmuz'daki kesintilerde enerji verilme saatleri defalarca değiştirildi.

30 Temmuz sabah başlayan kesinti ise ertesi günün ilk saatlerine kadar sürdü ve vatandaşlar uzun süreler karanlıkta kaldı.

MİLYARLIK YATIRIM AÇIKLANDI, KESİNTİLER SONA ERMEDİ

Toroslar EDAŞ ve bağlı olduğu Enerjisa'nın kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, Hatay'ın elektrik altyapısı için 2023-2025 döneminde güncel rakamlarla yaklaşık 9,5 milyar liralık yatırım planlandı.

100 MİLYONLARCA DOLARLIK KREDİYLE FİNANSE EDİLDİ

Şirket, 2023'te 1,8 milyar TL, 2024'te 1,2 milyar TL yatırım yaptığını, 2025 yılında ise bakım çalışmalarıyla birlikte 3 milyar TL'yi aşan bütçe ayırdığını açıkladı.

Yatırımların finansmanında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) alınan 100 milyon dolar ile daha sonra sağlanan 150 milyon dolarlık kredi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) alınan 100 milyon dolarlık finansman kullanıldı.

YATIRIMLARIN MALİYETİ TÜM TÜRKİYE'NİN FATURASINA YANSIYOR

Elektrik piyasasındaki Düzenlenmiş Varlık Tabanı (RAB) mekanizması gereği, Toroslar EDAŞ’ın yaptığı onaylı yatırımların maliyeti ve üzerine eklenen yüzde 14,46’lık garantili makul kar oranı elektrik tarifeleri üzerinden karşılanıyor.

Şirketin harcadığı paraların geri ödemesi dağıtım bedeliyle sadece Hatay'daki aboneler tarafından değil 85 milyon vatandaş tarafından ödeniyor.

BU DA DENETİM VE UYGULAMA TARTIŞMASINI BÜYÜTÜYOR

Milyarlık bütçelerin ve karların bulunduğu bu ortamda Hataylıların hala karanlıkta kalması, maliyetlerin yüksek gösterilmesi, kullanım ömrü dolmayan altyapının erken yenilenmesi, bakım giderlerinin yatırım gibi gösterilmesi gibi iddialar soru işaretlerini ve denetim eksikliklerini gündeme getirmeye devam ediyor.

HATAYLILAR HAKLARI OLAN KESİNTİSİZ ELEKTRİĞİ İSTİYOR

Yıkıma uğrayan ve yeniden inşa edilen kentte kablo ve trafo yenilemenin yanı sıra saha personelinin yeterliliği de merak konusu olurken, Hatay halkı parasını ödediği temel insani hakkı olan kesintisiz elektriği talep ediyor.