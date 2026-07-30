Hatay'da elektrik kesintileri devam ediyor: "3 gündür aynı çileyi yaşıyoruz"

Hatay’ın Saraykent Mahallesi’nde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri, mahalleliyi isyan noktasına getirdi. Üç gündür devam eden kesintiler nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamlarını sürdürmekte zorlanırken, özellikle çocuklar, yaşlılar, hastalar ve esnaf olumsuz etkilendi.

28 Temmuz günü saat 16.00’da başlayan elektrik kesintisi için önce 18.00, ardından 20.00, 22.00 ve 00.00 saatlerinde enerji verileceği bildirildi. Ancak beklenen elektrik ancak gece saat 02.00 sıralarında geldi.

Kesintiler 29 Temmuz’da da devam etti. Sabah saat 10.35’te yeniden yaşanan elektrik kesintisi için 12.00, 13.00, 15.30 ve 17.00 saatleri tahmini enerji dönüş zamanı olarak açıklandı. Ancak belirtilen saatlerin geçmesine rağmen mahalle uzun süre elektriksiz kaldı.

30 Temmuz sabahı saat 09.00’da başlayan yeni kesinti ise tepkileri daha da artırdı. Yetkililer tarafından önce 11.00, ardından 17.00, 17.30 ve 18.00 saatleri verildi. Ancak saatler 20.15’i, sonrasında 23.10’u gösterdiğinde bile mahallede elektrik bulunmuyordu.

Saraykent sakinleri, sürekli ertelenen enerji dönüş saatlerine tepki göstererek yetkililerden açıklama ve kalıcı çözüm istedi.

Vatandaşlar, “Her seferinde yeni bir saat veriliyor ancak hiçbirinde elektrik gelmiyor. Çocuklarımız ders çalışamıyor, esnaf iş yapamıyor. Yaşlı ve hastalar büyük mağduriyet yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri, yaşanan sorunun yalnızca geçici bir arıza olmadığını savunarak enerji dağıtım şirketi ve ilgili kurumlara çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, enerji dağıtım şirketine ve ilgili kurumlara seslenerek kalıcı çözüm talep ediyor. “Üç gündür aynı çileyi yaşıyoruz. Bu bir teknik arıza değil, yönetim zafiyetidir” sözleriyle mahalleli isyanını sürdürüyor.

Bu tablo, yalnızca Saraykent’in değil, bölgedeki enerji altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne seriyor.