Depremden hasar gören binanın duvarını yıktılar: İçinden tam 25 kilo servet çıktı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kentsel dönüşüm sebebiyle boşaltılan hasarlı bir binanın duvarında gizlenen devasa arı yuvası gün ışığına çıktı. Ekiplerin başlattığı yıkım çalışmaları sırasında beton boşluğundan yaklaşık 25 kilogram petek bal çıkarıldı.

DEPREM ÇATLAĞINI KOVANA ÇEVİRDİLER

Ambarlı Mahallesi sakinlerinden Murat Buğday, 23 Nisan 2025 tarihinde Silivri açıklarında kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar alan evini kentsel dönüşüme devretti.

Yıkım sürecinde oturma odasının duvarındaki boşlukta arıların kolonileştiği fark edildi. Sarsıntının ardından binaların birbirinden ayrılmasıyla doğan aralığı fırsat bilen böceklerin 3 kat boyunca petek ördüğü saptandı.

MAHALLELİYE PETEK PETEK DAĞITILDI

Duvardaki koloniyi korumak isteyen ev sahibi, mahallede ikamet eden emekli ziraat mühendisi Musa Kocaman ile temasa geçti. Arıları tütsü yardımıyla alandan uzaklaştıran ikili, duvardan çıkardıkları 20 kilogramın üzerindeki balı komşularına paylaştırdı.

Kurtarılan arı kolonisi ise zarar görmemeleri için daha elverişli üretim sahalarına nakledildi.

"OTURMA ODAMIZDA MEĞER SERVET VARMIŞ"

Yıllardır kovanla yan yana yaşadıklarını söyleyen Buğday, "Oturma odamızın arkasında meğer bir hazine saklıymış. Durumu önceden bilseydik oraya akvaryum gibi bir cam bölme yaptırıp onları keyifle seyrederdik. Çıkan ürün tamamen el değmeden üretilen katkısız Avcılar balıdır" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

(DHA)