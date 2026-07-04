Depremde yıkıldı: Raporların biri bakanlığı suçladı diğeri akladı

6 Şubat depremlerinde yıkılan İskenderun Devlet Hastanesi A Blok'a ilişkin davalarda yer alan bilirkişi raporları, çelişkileriyle dikkat çekti. Aynı faciaya ilişkin farklı mahkemelere sunulan iki bilirkişi raporundan biri Sağlık Bakanlığı'nı sorumlular arasında göstermezken, diğer raporda bakanlığa yüzde 95 kusur atfedildi.

RAPORLARIN BİRİ BAKANLIĞI SUÇLADI DİĞERİ AKLADI

Hastanede babalarını kaybeden iki vatandaşın Hatay 5. İdare Mahkemesi'nde açtığı tazminat davasına sunulan bilirkişi raporunda, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve fenni mesuller toplam yüzde 75 oranında kusurlu bulundu.

Raporda kamu kurumlarına ise toplam yüzde 25 kusur verildi. İskenderun Belediyesi yüzde 15, Hatay Büyükşehir Belediyesi yüzde 5, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yüzde 3, AFAD ise yüzde 2 oranında kusurlu sayıldı. Bu raporda Sağlık Bakanlığı hakkında herhangi bir kusur değerlendirmesi yapılmadı.

Hastanede annelerini kaybeden iki kişinin Hatay 4. İdare Mahkemesi'nde açtığı davaya sunulan ikinci bilirkişi raporunda ise Sağlık Bakanlığı'nın yüzde 95, AFAD'ın ise yüzde 5 oranında kusurlu olduğu değerlendirildi.

Raporda, hastane binası için 2012 yılında hazırlanan "depreme dayanıksız", 2016 yılında hazırlanan ise "deprem güvenliği yetersiz" raporlarına dikkat çekildi. Binanın deprem öncesinde göçme riski taşıdığına ilişkin teknik tespitlere rağmen güçlendirme, tahliye ya da kullanım dışı bırakma gibi önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Bilirkişiler, afet anında da hizmet vermesi gereken kritik kamu yapılarında deprem güvenliğinin öncelikli olması gerektiğini vurgulayarak, risklerin bilinmesine rağmen hastanenin kullanılmaya devam edilmesinin Sağlık Bakanlığı'nın asli ve belirleyici kusuru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Raporda ayrıca AFAD'ın da afet öncesi risk azaltma, kritik kamu yapılarının risklerinin belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyon görevlerini yeterince yerine getirmediği gerekçesiyle yüzde 5 oranında kusurlu olduğu ifade edildi.

DEPREMDE YIKILDI: SORUŞTURMA 3,5 YILDIR TAMAMLANAMADI

Habere göre İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Şubat 2026 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği yazıda hastaneyle ilgili 2012 ve 2016 yıllarında hazırlanan risk raporlarını hatırlatarak, binanın yıkımında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında idari soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin bildirilmesini istedi.

Başsavcılığın hastanenin yıkılmasına ilişkin başlattığı ceza soruşturmasının ise depremin üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen henüz tamamlanmadığı belirtildi.

DEPREME DAYANIKSIZ DENİLİP YIKIM KARARI ÇIKARILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımın yaşandığı noktalardan biri olan İskenderun Devlet Hastanesi'nin A Bloku için depremden yıllar önce hazırlanan raporlarda binanın riskli olduğu ortaya konulmuştu.

2012 tarihli deprem dayanıklılık raporunda bina için "deprem dayanıklılık raporu olumsuz" değerlendirmesi yapılırken, bu bilginin hastanenin resmi internet sitesinde yer alan ve son olarak 7 Nisan 2022'de güncellenen sunum dosyasında da bulunduğu belirtildi.

Deprem sonrası yakınlarını enkazda kaybeden vatandaşlar, riskin bilinmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmamasına tepki gösterirken, "2012'de yıkım raporu vardı. Neyi beklediler bu hastaneyi taşımak için?" ifadelerini kullandı. Mimarlar Odası İskenderun Başkanı Koray Tanın da hastane binası hakkında yıkım kararı bulunduğunu açıklamıştı.