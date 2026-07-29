Depremde yıkılan ünlü sitede kamu kurumlarının kusuru belli oldu

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan ve 269 kişiye mezar olan 2011-2013 yapımı Rönesans Rezidans'a ilişkin açılan tazminat davasında bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Antakya Belediyesi'nin toplam yüzde 20 oranında kusurlu olduğu değerlendirildi.

Rönesans Rezidans, Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da enkazı altında hayatını kaybetmesiyle akıllara kazınmıştı.

DEPREMDE YIKILAN ÜNLÜ SİTEDE KAMU KURUMLARININ KUSURU BELLİ OLDU

ANTİS Yapı tarafından "Cennetten bir köşe" sloganıyla satışa sunulan Rönesans Rezidans'ın yıkılması sonucu yakınlarını kaybedenler, kamu kurumları hakkında hizmet kusuru iddiasıyla dava açmıştı.

Hatay 1. İdare Mahkemesi'nde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporunda, kamu idarelerinin afet öncesi görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

ANTAKYA BELEDİYESİ'NE YÜZDE 10 KUSUR

Bilirkişi raporunda Antakya Belediyesi'nin yüzde 10 oranında kusurlu olduğu belirtildi.

Raporda, depreme dayanıksız yapıların yeterince tespit edilmemesi, afete uğraması muhtemel bölgelerin belirlenmesiyle ilgili yasal görevlerin yerine getirilmemesi ve afet zararlarını azaltacak tedbirlerin zamanında planlanıp uygulanmamasının bu değerlendirmede etkili olduğu ifade edildi.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÜZDE 5 KUSUR

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ise yüzde 5 oranında hizmet kusuru bulunduğu değerlendirildi.

Raporda, afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında ilgili kurumlarla koordinasyon eksikliği yaşandığı, halkın afetlere karşı eğitimi konusunda gerekli çalışmaların yapılmadığı ve ortak programların yürütülmediği kaydedildi.

BAKANLIK VE AFAD'A DA KUSUR ATFEDİLDİ

Bilirkişi raporunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yüzde 3 oranında kusurlu olduğu belirtildi.

Bakanlığın plan ve projelendirme süreçlerinde yeterli denetimi yapmadığı, afet riski bulunan bölgelerde gerekli planlama ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yeterince yürütmediği ifade edildi.

AFAD'ın ise deprem tehdidi altındaki bölgelerde gerekli çalışma ve denetimleri yeterli düzeyde gerçekleştirmediği gerekçesiyle yüzde 2 oranında hizmet kusuru bulunduğu değerlendirildi.

DAVA SÜRÜYOR

İnşaat mühendisi, yüksek mimar, şehir plancısı, yüksek jeoloji mühendisi ve gayrimenkul değerleme uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor mahkemeye sunulurken, Hatay 1. İdare Mahkemesi'nde görülen tazminat davası ise devam ediyor. (ANKA)