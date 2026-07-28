Yargıtay’dan Şehit Ömer Halisdemir Yurdu davasında bozma kararı: Depremde 13 sporcuya mezar olmuştu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Şehit Ömer Halisdemir Öğrenci Yurdu’nda yaşamını yitiren 13 sporcu için görülen davada Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararını verdi.

Yıkılan binada Kahramanmaraş İstiklal Spor futbolcuları Burhanettin Sever, Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Taner Kahriman ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor güreşçileri Ahmet Taş, Ahmet Turan Durman, Ali Gürsoy, Aslan Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Mehmet Eskisarılı ve Ozan Datlı hayatını kaybetmişti.

YEREL MAHKEME ÜÇ SANIĞA HAPİS CEZASI VERMİŞTİ

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, yurdun yapımında sorumluluğu bulunan Tuğrul Kaya ve Memduh Kaya’ya iyi hal indirimiyle 10’ar yıl, Mustafa Attaroğlu’na ise 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vermişti.

Mahkeme, 2016 yılında binanın performans analiz raporunu hazırlayan inşaat mühendisi Selçuk Kurtçu hakkında ise beraat kararı vermişti.

Karara yapılan itirazların ardından dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nden geçerek Yargıtay’a taşındı.

EKSİK İNCELEME VE YENİ SORUMLULAR TARTIŞMASI

Depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatları, soruşturmanın yeterince genişletilmediğini savunarak belediye yetkilileri, spor kulübü yöneticileri ve binanın kullanım sürecindeki sorumluların da araştırılmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da yurdun kim tarafından kiralandığının, sporcuların binada hangi koşullarda kaldığının ve olası sorumluların belirlenmesi gerektiğini belirtti. Başsavcılık ayrıca dosyanın eksik incelemeyle sonuçlandırıldığı değerlendirmesinde bulundu.

YARGITAY CEZALARI VE BERAAT KARARINI BOZDU

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Daire, daha önce beraat eden Selçuk Kurtçu’nun binanın depreme dayanıklılığına ilişkin hazırladığı rapor nedeniyle “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

Diğer üç sanık hakkındaki hükümler ise eksik ceza tayini gerekçesiyle bozuldu.

“OLASI KAST” İÇİN YETERLİ DELİL BULUNMADI

Yargıtay kararında, sanıkların binanın risklerini mesleki bilgileri gereği öngörebilecekleri ancak meydana gelen sonucu bilerek kabul ettiklerine veya istedikleri yönünde yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

Bu nedenle eylemlerin “olası kast” değil, “bilinçli taksir” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Yargıtay ayrıca enkazdan yaralı kurtulan üç kişinin davaya katılma taleplerinin reddedilmesini de hukuka aykırı buldu.

Daire, bilinçli taksirle işlenen suçlarda şikayet şartı aranamayacağını belirterek, mağdurların durumunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.

Dosya, yeniden yargılama yapılması için Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. (ANKA)