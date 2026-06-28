Depremde 31 kişiye mezar olan binaya 3 yıl sonra fezleke: Eski AKP'li müteahhit hala firarda

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin üzerinden 3 yıl 4 ay geçmesine rağmen iddianamesi hazırlanmayan dosyalardan biri olan Adıyaman'ın Besni ilçesi Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'ndeki Arı Apartmanı soruşturmasında fezleke aşaması tamamlandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, binaya ilişkin hazırladığı fezlekeyi soruşturma yetkisinin bulunduğu Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Hazırlanan fezlekede, şüpheliler Şükrü İşitmen ve Memet Nuri Tuğsuz'a 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçlaması yöneltildi.

"ZEMİN ETÜT RAPORU VE STATİK PROJE BULUNMADI"

Fezlekede, binanın yapım aşamasındaki eksiklikler tek tek tespit edildi. Metinde yer alan ifadeler şu şekilde:

"Arı Apartmanı'nın yıkım neticesinde 31 kişinin vefat ettiği, dosya arasında bulunan beyan ve evraklara göre şüphelilerin bu yapının müteahhidi oldukları, yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgeleri arasında uyumsuzluk olduğu, bina bağımsız bölümleri açısından da uyumsuzluk olduğu, binaya ait mimari ve statik proje raporlarının bulunmadığı, zemin etüt raporunun bulunmadığı görülmüştür."

Ayrıca raporda, binanın yıkılış şekli ve malzeme kalitesine dair şu teknik detaylara yer verildi:

"Depremde binanın gevrek kırılması nedeniyle katların üst üste çökerek yıkıma uğradığı, binada pas paylarının yetersiz olduğu, etriye aralıklarının uygun olmadığı, etriye sıklaştırmasının yapılmadığı, karotlar üzerinde yapılan incelemelerde beton sınıfının asgari basınç dayanımını sağlamadığı, taşıyıcı elemanlarda kullanılmış çeliklerin şartname ölçütleri açısından maksimum akma ve minimum kopma uzaması bakımından uygun olmadıkları, donatıların standardın öngördüğü orandan daha düşük değerlere sahip olduğu."

Bu tespitlerin ardından, kolon-kiriş birleşim bölgelerinin zayıflığı ve donatı düzenlenmesinin yetersizliği nedeniyle binanın sünek davranış sergilemeyerek yıkıldığının anlaşıldığı bildirildi. Fezlekenin sonuç bölümünde, "Bu yapının müteahhidi olan şüphelilerin yapım aşamasında belirtilen hususlar nedeniyle kusurlu olduğu, yine yapı ruhsatında bulunan bodrum katını inşa etmemek suretiyle kusurlu oldukları, şüphelilerin bu şekilde üzerilerine atılı suçu işleyerek 31 kişinin ölümüne neden oldukları, şüphelilerin bu eylemlerini 'bilinçli taksirle' gerçekleştirdiklerinin kabulü gerekmektedir" denildi.

163 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DİĞER DOSYADA TAHLİYE KARARI

Arı Apartmanı fezlekesinde yer alan müteahhit Şükrü İşitmen, eski AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştı. İşitmen hakkında daha önce, depremde 163 kişinin yaşamını yitirdiği Üzümkent Sitesi ile Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'ne ilişkin dava açılmıştı.

Besni Sulh Ceza Hakimliği, 12 Şubat 2024 tarihinde İşitmen'in 'samimi beyanları' nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine hükmetti. Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında, 22 Ekim 2024'te görülen duruşmada ise İşitmen hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Ancak şüpheli bulunamadı. Süreç içerisinde hakkında yakalama kararı ve ardından kırmızı bülten kararı çıkarılan İşitmen halen yakalanamadı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'YE ÇAĞRI

Depremde yakınlarını kaybedenlerin ve dosyaları takip eden müşteki avukatlarından Abdurrahman Özdoğan, Arı Apartmanı'na ilişkin iddianamenin bir an önce hazırlanmasını ve sorumluların yargılanıp ceza almasını beklediklerini belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye çağrıda bulunan Özdoğan, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan Şükrü İşitmen'in adalete teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.