Depremde 115 kişinin öldüğü sitenin davasında karar: 15 sanığa beraat, 6'sına zamanaşımı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin hayatını kaybettiği Penta Park Sitesi davasında karar açıklandı. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Mesut Başkır ile Özcan Çakmak'a iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Penta Park Sitesi'nin 1 ve 3. bloklarının yıkılması sonucu 115 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralanmıştı. Davada, müteahhit Mesut Başkır, Penta Yapı A.Ş. muhasebe müdürü Metin Başkır ve şirketin işletme müdürü ile statik proje müellifi Özcan Çakmak'ın yanı sıra dönemin belediye görevlileri ile binanın altındaki iş yerlerinde tadilat yaptığı belirtilen kişiler yargılandı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Başkır, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

SAVCI MÜTAALASINDA 14 KİŞİYE BERAAT İSTEDİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını yineleyen Cumhuriyet Savcısı, müteahhit Mesut Başkır, Penta Yapı A.Ş. muhasebe müdürü Metin Başkır, Penta Yapı A.Ş. işletme müdürü ve statik proje müellifi Özcan Çakmak, dönemin belediye İmar İşleri Müdürleri Fahri Yiğitoğlu ve Zeynel Abidin Şerefoğlu, İmar İşleri Müdür Yardımcıları Veli Çiftaslan ve Hülya Çelik, belediyede mimari raportör Mehmet Dişçeken ile belediye mimarı Mehmet Enver Erdal'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki mütalaada, "Sanıkların üstlenmiş oldukları görevler, mesleki bilgileri kapsamında ülkemizin deprem kuşağında bulunması, yapı güvenliğine ilişkin mevzuat hükümleri ve bilirkişi raporlarında ayrıntılı şekilde ortaya konulan teknik tespitler nazara alındığında meydana gelebilecek neticeleri öngörebilecek durumda olmalarına rağmen üzerlerine düşen dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmedikleri anlaşılmıştır" denildi.

Savcı, diğer belediye görevlileri Hacı Mehmet Güner, Osman Yaşar Dağıstanlı, Çetin Hurşitoğlu, Cengiz Şirikçi, Melike Özdemir, Emre Arıkan ve Ahmet Tüfekçi ile binanın altındaki iki iş yerinde tadilat yaptıkları belirtilen Ergun Türkmen, Erol Türkmen, Yağmur Hacıbektaşoğlu, Zeki Yalın Önal, Çağatay Coşkun, Alaeddin Kayışlı ve Mehmet Sarıtürk hakkında ise "üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini" belirtti. Mütalaada, sanıkların eylemleri ile meydana gelen ölüm ve yaralanmalar arasında cezai sorumluluk doğuracak nitelikte uygun illiyet bağının kurulamadığı, bilirkişi raporlarına göre görev ve sorumluluk alanları itibarıyla yapının taşıyıcı sistemi, yapım süreci ve yıkım sonucu bakımından sorumluluklarının bulunmadığının değerlendirildiği kaydedildi. Savcı, bu gerekçelerle sanıkların beraatini istedi.

2 SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİYLE 15 YIL 6 AY ​​20 GÜN HAPİS CEZASI

Sanıklar ve taraf avukatlarını dinleyen heyet, kararını açıkladı.

Mahkeme, Mesut Başkır ile Özcan Çakmak'ı 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezalarını 15 yıl 6 ay 20 güne indirdi. Mahkeme, Başkır'ın tutukluluğunun devamına, Çakmak'ın ise tutuklanmasına karar verdi.

6 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDAKİ DAVA DÜŞTÜ

Mahkeme, dönemin belediye görevlileri Fahri Yiğitoğlu, Hülya Çelik, Mehmet Dişçeken, Mehmet Enver Erdal, Veli Çiftaslan ve Zeynel Abidin Şerefoğlu hakkında açılan davada ise heyet, eylemlerin "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçunu oluşturduğu ve bu suç yönünden zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kamu davasının düşürülmesine karar verdi.

15 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme ayrıca, Metin Başkır'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın, haklarında kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti. (ANKA)