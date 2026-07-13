İstanbul'da depremin adı bile salladı: Ünlü deprem uzmanı telefonu susmayınca açıkladı

İstanbul'da büyük deprem tartışmaları, Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Orta Marmara Çukuru'ndaki mikro deprem kümesine ilişkin bilimsel değerlendirmesinin sosyal medyada yanlış yorumlanmasıyla yeniden alevlendi. Paylaşımların ardından çok sayıda vatandaşın kendisini aradığını belirten Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, belirli bir tarih verilerek deprem tahmini yapılamayacağını söyledi.

İSTANBUL'DA DEPREMİN ADI BİLE SALLADI

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Orta Marmara Çukuru'nda AFAD verilerine göre 6-9 kilometre derinlikte, 3.5 büyüklüğünün altında mikro deprem kümelenmesi görüldüğünü belirtti.

Bektaş, bu tür kümelenmelerin fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterdiğini ancak tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığını vurguladı.

Yer bilimci Bektaş, paylaşımında "Bu kümenin önümüzdeki 3-7 gün içinde 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretip üretmeyeceği, Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından bilimsel olarak önemli bir gösterge olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bektaş'ın bu değerlendirmesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "İstanbul'da birkaç gün içinde büyük deprem olacak" şeklinde yorumlanınca tartışmalar büyüdü. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklaması da bu iddiaların ardından geldi.

ÜNLÜ DEPREM UZMANI TELEFONU SUSMAYINCA AÇIKLADI

Son günlerde Marmara Denizi'ndeki sismik hareketlilikle ilgili yapılan paylaşımlar sosyal medyada "İstanbul'da bugünlerde büyük deprem olacak" iddialarıyla dolaşıma girdi. Bunun üzerine vatandaşlar arasında panik yaşanırken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan açıklama geldi.

Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birileri İstanbul'da bugünlerde deprem bekleniyor diye bir söylenti çıkartmış. Halk tedirgin olmuş, uyuyamıyor. Sürekli beni arıyorlar." ifadelerini kullandı.

Depremlerin gün ve saatinin bugünkü bilimsel yöntemlerle önceden tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Ercan, "Hangi gün, hangi saatte deprem olacağına ilişkin bir bilimsel kestirim yok. Lütfen bilim insanlarını dinleyin." dedi.