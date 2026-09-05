Denizolgun’un ölümündeki kilit isim hakkında şok iddialar: 3 yıl kaçak çalıştı, sınır dışı edildi

Süleymancıların eski lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında Beykoz'daki çiftliğinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yıllar sonra yeniden açıldı. Denizolgun'un mezarının açılarak kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nda incelenmesinin ardından gözler soruşturmanın geçmişteki kritik isimlerine çevrildi. Bu isimlerden biri de Denizolgun'un çiftliğinde seyis olarak çalışan Rıfat Kadirov oldu.

Kadirov, soruşturma kayıtlarına göre Denizolgun'u hayattayken son gören, ölümünün ardından ise cansız bedenini ilk fark eden kişi olarak dosyada yer aldı.

ÇİFTLİKTEKİ SON SAATLER

2016 yılındaki soruşturma dosyasına göre Denizolgun, 6 Eylül günü saat 15.00 sıralarında Beykoz'daki çiftliğine geldi. Yaklaşık iki saat at binen Denizolgun, daha sonra çiftlik evine geçti.

O sırada çiftlikte bulunan tek kişinin, atların bakımından sorumlu Türkmenistan vatandaşı Rıfat Kadirov olduğu belirtildi.

Kadirov'un ifadesine göre Denizolgun'u saat 17.00 civarında eve girerken gördü. Ertesi gün ise Denizolgun'un uzun süre evden çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi.

Kadirov, şoför Murat Bayrak ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından eve girdiğini ve Denizolgun'u ikinci kattaki kanepede hareketsiz halde bulduğunu anlattı.

Olayın ardından Denizolgun'un yeğeni Hilmi Tuna Kuriş ile özel doktoru Nurettin Demirkol'un çiftliğe geldiği, polise ise yaklaşık dört saat sonra haber verildiği soruşturma dosyasına yansıdı. Savcılığın bu gecikmeyi şüpheli bulduğu belirtildi.

KADİROV'UN TÜRKİYE GEÇMİŞİ DE DOSYADA

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Kadirov'un Türkiye'deki ikamet ve çalışma geçmişi oldu.

Hürriyet'in aktardığı bilgilere göre 1992 doğumlu Kadirov, Türkiye'ye ilk resmi girişini 6 Şubat 2013 tarihinde yaptı ve aynı yılın kasım ayında ülkeden ayrıldı. Daha sonra Türkiye'ye yasal olmayan yollarla yeniden girdiği ve Denizolgun'un çiftliğinde çalışmaya başladığı öne sürüldü.

Kadirov'un yaklaşık üç yıl boyunca çiftlikte bu şekilde çalıştığı iddia edilirken, soruşturma sırasında Türkiye'de kaçak bulunduğunun tespit edilmesi üzerine İstanbul Valiliği tarafından 19 Eylül 2016 tarihinde sınır dışı kararı verildi.

Ancak bu kararın ne zaman uygulandığına ilişkin net bir kayıt bulunmadığı aktarıldı.

Kadirov'un adı 2020 yılında bu kez Kayseri'de yeniden kayıtlara geçti. 25 Şubat 2020'de idari gözetim altına alınan Kadirov'un gözetim işleminin 23 Mart 2020'de sona erdirildiği belirtildi.

Kayıtlara göre Kadirov, Türkiye'den son olarak 30 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Havalimanı üzerinden ayrıldı. Hakkındaki Türkiye'ye giriş yasağının ise 30 Ocak 2028'e kadar devam ettiği öne sürüldü.

İLK SORUŞTURMA "DOĞAL ÖLÜM" DENİLEREK KAPATILMIŞTI

Denizolgun'un ölümünün ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ilk soruşturmada Kadirov'un ifadesi şüpheli sıfatıyla alındı.

Adli Tıp Kurumu'nun 17 Ekim 2016 tarihli raporunda ölüm nedenine ilişkin "travmatik olmayan beyin kanaması" tespitine yer verildi. Bunun üzerine savcılık 31 Ekim 2016'da ölümün doğal olduğu değerlendirmesinde bulunarak takipsizlik kararı verdi.

Böylece soruşturmadaki tek şüpheli konumundaki Kadirov hakkındaki dosya da kapandı.