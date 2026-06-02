Denizin dibinden çıktı! Boyu Çamlıca kulesi kadar

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği’nin iş birliğiyle hayata geçirilen "Mavi Atlas" projesi kapsamında, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında dev bir temizlik operasyonu gerçekleştirildi.

Deniz ekosistemini ve biyoçeşitliliği ciddi şekilde tehdit eden "hayalet ağlara" yönelik yürütülen ve 4 gün süren zorlu çalışma sonucunda, deniz tabanından İstanbul Çamlıca Kulesi boyutlarında atık ağ çıkarıldı.

DENİZİN DİBİNDEN ÇIKTI!

Mavi Atlas uygulaması üzerinden bir dalgıcın yaptığı ihbarı değerlendiren ekipler; kaldırma balonları, kesici ekipmanlar ve su altı görüntüleme sistemleriyle donatılmış teknelerle Marmara Adası’na ulaştı.

25 knotu bulan rüzgar ve yağış altında gerçekleşen 12 saatlik yolculuğun ardından başlayan operasyonda, uzman dalgıçlar 6 farklı noktada toplam 7 dalış gerçekleştirdi.

Su altı kameralarıyla yapılan keşiflerde, ağların kayalıklara ve oyuklara sıkışarak deniz canlıları için görünmez birer ölüm tuzağına dönüştüğü saptandı.

Operasyon sırasında ağlara takılmış halde bulunan çok sayıda deniz canlısı ve kalamar yumurtaları ekiplerce kurtarılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Özellikle bacağına yavrusu tutunmuş bir dişi keşiş yengecinin kurtarılma anları operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

BOYU ÇAMLICA KULESİ KADAR

Dört gün süren yoğun mesainin bilançosu, Marmara Adası'ndaki Topağaç köyü meydanında sergilendi. Denizden çıkarılan yaklaşık 15 bin metrekarelik hayalet ağ, 200 metrekarelik misina ağ ve yüzlerce kilo ağırlığındaki halat ve kurşunlar, yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğündeki alanı kapladı.

Yetkililer, çıkarılan bu devasa ağ kütlesinin Çamlıca Kulesi’ni baştan aşağı örtebilecek boyutta olduğunu vurguladı.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, bu ağların plastik yapısı gereği denizde 150 yıla kadar bozulmadan kalabildiğini ve çıkarılmadıkları takdirde yüzyıl boyunca "pasif avcılık" yaparak milyonlarca canlıyı yok ettiğini belirtti.

Temizlik operasyonuyla elde edilen bu devasa atıklar geri dönüşüme kazandırılacak. Hammaddeye dönüştürülecek olan ağlardan üretilecek güneş gözlüklerinin saplarına, deniz canlılarının figürleri ve ağın çıkarıldığı bölgenin koordinatları işlenerek farkındalık oluşturulması hedefleniyor. (AA)