Türk Mühendislerden deniz altında 'Malaman' devrimi: Tespit edilmesi çok zor

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk akıllı dip mayını Malaman, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen girdi. Standart deniz mayınlarının ötesinde, adeta su altında bir istihbarat ve imha üssü gibi çalışan bu milli sistem, taşıdığı yüksek teknolojiyle deniz sınırlarındaki dengeleri baştan yazmaya hazırlanıyor.

AKILLI SENSÖR TEKNOLOJİSİ

Malaman’ı muadillerinden ayıran en büyük özellik, su altındaki akustik, manyetik ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı olarak analiz edebilme yeteneğinde gizleniyor. Üzerindeki gelişmiş sensör mimarisi sayesinde fırkateyn, hücumbot, denizaltı ve tanker gibi farklı su üstü ve su altı unsurlarını uzak mesafelerden ayırt edebilen sistem, elde ettiği stratejik verileri anında komuta merkezine aktarıyor.

Akıllı mayın, algılayıcılardan gelen sinyalleri işleme kabiliyetine sahip gelişmiş Ateşleme Sistemi sayesinde belirlenen düşman hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getiriyor.

KUSURSUZ GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Malaman, sadece bir patlayıcı olmanın ötesinde, aynı zamanda sonarların kabusuna dönüşecek bir gizlilik mühendisliği harikası olarak öne çıkıyor. Cihazın özel gövde tasarımı ve akustik yansımayı minimuma indiren üç farklı özel kompozit kılıfı, deniz tabanının doğal yapısına uyum sağlayarak otonom su altı araçları tarafından bile tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Toplam 600 kilogram ağırlığa sahip olan Malaman, içindeki 400 kilogramlık duyarsız su altı patlayıcısı ile yüksek bir imha gücü sunarken, aşırı ısınma ya da mermi isabeti gibi dış etkenlerden etkilenmiyor ve çoklu kilit düzenekleriyle kontrolsüz patlamaların önüne geçerek maksimum emniyet sağlıyor.

Gemilerden, denizaltılardan, uçaklardan ve insansız deniz ile hava platformlarından sulara bırakılabilen sistem, Mavi Vatan'ın derinliklerinde sarsılmaz ve görünmez bir savunma hattı oluşturuyor. (DHA)