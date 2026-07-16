Denize giren emekli cumhuriyet savcısı boğularak hayatını kaybetti

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, denize giren 84 yaşındaki emekli cumhuriyet savcısı Mehmet Yaşar Hacıoğlu boğularak yaşamını yitirdi.

DENİZE GİRDİĞİ KÖYDE FENALAŞTI

Ankara'dan gezmek amacıyla Kastamonu'ya gelen 3 arkadaş, İnebolu'nun Evrenye köyü açıklarında denize girdi. Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra, Mehmet Yaşar Hacıoğlu'nun denizde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları çevredekilerden yardım etmelerini istedi.

HASTANEDEKİ MÜDAHALE KURTARMAYA YETMEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan Mehmet Yaşar Hacıoğlu, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emekli cumhuriyet savcısı olduğu bilgisine ulaşılan Hacıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (AA)