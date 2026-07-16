Bodrum'da jet ski faciası: 1 çocuk öldü, baba ve diğer kızı kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar mevkisi açıklarında, Irak uyruklu aynı aileden 4 kişinin bulunduğu jet ski, dün sabah saat 05.30 sıralarında alabora oldu. Şiddetli dalgalar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen kazada, aile üyelerinden bir çocuk hayatını kaybetti.

BABA VE İKİ ÇOCUK DENİZDE KAYBOLDU

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan anne, çevredeki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı.

Ancak baba ve 2 kız çocuğu denizde kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp şahıslara ulaşmak amacıyla denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarını başlattı.

BİR ÇOCUĞUN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Arama çalışmaları devam ederken, Bodrum-İstanköy seferini yapan bir feribotun mürettebatı, İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz bir kız çocuğu gördü. Durumun Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirilmesinin ardından yapılan incelemelerde, bulunan çocuğun kayıp olan aile üyelerinden biri olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hayatını kaybeden kız çocuğu dışında, denizde kaybolan baba ve diğer kız çocuğu için bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine devam edildi. (DHA)